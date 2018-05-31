80 yıldır negatif kameralar ve negatif filmler satan Canon, son ürününü de satarak sektöre veda etti.

Negatif filmli kameralara yetişebilmiş şanslı nesilden misiniz? Eğer öyleyseniz, fotoğraf çekmenin oldukça ciddi ve önemli olduğu bir dönemi yaşamışsınız demektir. Bütün aile toplanır, en ciddi ve oturaklı pozlar verilirdi. Nitekim o giden negatif bir daha geri dönemezdi.

Şimdi bambaşka bir çağdayız. Beğenmediğimiz fotoğrafı tek bir kaydırma hareketi ile çöpe atıp yenisini çekebiliyoruz. 1937 yılında başlayan Canon'un macerası da artık sadece modern çağa uygun cihazlarla devam edecek. Piyasada bulunan son negatifli fotoğraf makinesini de satıştan çeken Canon, hikayeyi böylece sonlandırdı.

Canon EOS-1V, ünlü fotoğraf firmasının son analog cihazı olma özelliğini taşıyordu. Cihazın üretimi 2010 yılında durdurulmasına karşın, 8 senedir stoktaki ürünler satılmaya devam ediyordu. Her güzel şeyin olduğu gibi stokların da sonu geldi. Canon EOS-1V'nin 2020'ye kadar tamirat garantisi bulunuyor. 2020'den sonra negatif filmler ile Canon'un adı sadece mazi anılırken geçecek.