800.000 Dolarlık Heykeli Kırıp Selfie Çeken Garip Tip!

Tuhaf bir tip, öz çekim gerçekleştirmek isterken 800.000 dolarlık bir sanat eserine zarar verdi. Daha da vahimi bu eylem, söz konusu karakterin selfie yapmasına engel olmadı.

Bazen sanat ile başka bir sanat türü buluşur. Maalesef bazen de, garip bir karbon temelli yaşam formu ortaya çıkıp sanatı yokeder.

Sonsuzluk Aynaları sergisi bir süredir Washington D.C.'nin Hirshhorn Müzesinde sergileniyor(du). Ancak düşüncesiz bir ziyaretçi, öz çekim yapıp, arkadaşlarına hava atmak isterken 800.000 dolar değerindeki bir Balkabağı heykelini parçalamayı başardı.

Artnet'e göre, benzer bir balkabağı heykeli 2015 yılında 800.000 dolara açık artırmada kendisine alıcı bulmuştu.

Kırılan heykelin tek parça olduğu dönemlerden hoş bir anı

Söz konusu sergi, garip figürün neden olduğu garip kazadan sonra kapatıldı.Korkuya kapılan şahıs ise tüm paylaşımlarını silmeyi tercih etti.Tuhaf şahısın ismi kamuoyu ile paylaşılmıyor. Gerçi serginin fotoğrafları hala Instagram gibi sosyal medya servislerinde cirit atıyor. Sosyal medya servisi fanatiklerinin zararları bu tür olaylarda ortaya çıkıyor.