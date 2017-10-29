İlk kişisel bilgisayar ile kurulabilir ve kodlanabilir özellikteki Raspberry Pi 3 model PC arasındaki farklar üzerine birebir yapılan küçük bir karşılaştırma çalışması.

IBM 5150 marka, 1981 yılı yapımı eski bir bilgisayarla, Raspberry Pi üzerinde çalışan küçük bir bilgisayar arasındaki farkların incelendiği bu videoda geçen konuşmaların genel anlamda özetini çıkardık.

Kano'nun gönderdiği bu bilgisayar yapma setini kendiniz kurarak, kodluyorsunuz.

IBM 5150 ise 1981 yılında yapıldı.

Kano'nun raspberry pi bilgisayarının klavyesinde aynı zamanda mouse da entegre halde. Klavye ve bilgisayar bir arada.

Küçük boy klavyenin ağırlığı 100 gram var yok.

Dünyanın ilk kişisel bilgisayarı olan IBM 5150'nin klavyesi ise 2 kg civarında. Ama tuşları şahane.

IBM 5150''de bir adet Floppy disk mevcut. Kapasitesi ise tam160 kilobyte!

Raspberry Pi üzerinden çalışan bu küçük bilgisayarda ise 128 gigabyte yer var. Kano bilgisayar herhangi bir monitöre bağlanabiliyor. Tam kapasiteli olarak çalışıyor. Minecraft oynayabiliyorsunuz, YouTube izleyebiliyorsunuz, müzik çalabiliyorsunuz,epostalarınızı okuyabiliyor, Whatsapp kullanabiliyorsunuz. 2017 yılında 11 yaşındaki bir çocuğun edinebileceği bir bilgisayar. Diğer bilgisayarlardan farklı olarak bu bilgisayarı kendiniz kuruyor, programlıyorsunuz. Çocuklar için muhteşem bir şey zira kodlamayı öğreniyorlar. Bu bilgisayarın fiyatı 149$.

IBM’in ekranı oldukça sağlam. Bu monitörlerin içerisinde zararlı gazlar olabiliyor. Camı kırılan monitör, dağılıyor. Ekranın camı oldukça kalın. Pac-Man makinesindekine benziyor. Monitör içerisinde bakır bobinler bulunuyor. Ekradan fişi çıkardığınızda bile bu bobinlerde enerji bulunabiliyor. O nedenle dikkatli olmanız gerekiyor. Kasa içerisinde sonradan eklenmiş hafıza, RAM bulunuyor. Aynı zamanda çip kartları ve sağ tarafta bir adet hoparlör mevcut.

Kano bilgisayarı almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Gönderiler ücretsiz olarak yapılıyor (Amerika için geçerli olsa gerek).