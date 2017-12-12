81 Yıl Önce Nesli Tükenen Tazmanya Kaplanı Geri Döndürülecek!

1936 yılında kameralara verdiği son pozun ardından ölen Tazmanya Kaplanı, kendi türünün son örneğiydi. Şimdi bilim insanları, canlının genomunu kullanarak efsanevi canlıyı geri getirebileceklerini söylüyorlar.

Dünya üzerinde milyonlarca yıllık evrim sürecinde yok olmuş, nesli tükenmiş ya da antik dönemdeki atalarının özelliklerini kaybetmiş sayısız canlı türü var. Hepimiz geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan, tavukların tüylü dinozorların torunu oldukları gerçeğine çok şaşırmıştık.

Modern insanlık tarihi, türlerin evrimleşmesi için gözlemlenebilir bir süre değil. Çünkü milyonlarca yıla oranla sadece 300 yıllık modern bilimden bahsedebiliyoruz. İşte bu süre içinde tanık olduklarımız, dönemin şartlarıyla bir şekilde kayıt altına alınıyorlar.

Tazmanya Kaplanı türünün son üyesi olarak bilinen Benjamin’in 1936 yılında çekilmiş son fotoğrafı:

Bu, bilinen en yeni Tazmanya Kaplanı fotoğrafı olarak bilim tarihinde yerini alıyor. Sırtlan ve beyaz kaplan karışımı bir görünüme sahip olan canlı, tahmin ettiğiniz üzere vahşi savanaların avcı türleri arasındaydı.

Günümüz bilim teknolojisindeki ilerlemeler ve bunların DNA araştırmalarına olumlu yansımaları sayesinde bazı bilim insanları, bu türün yeniden geri getirebileceğine inanıyorlar.

Nature Ecology and Evolution dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, bilim insanlarının yakın tarihte nesli tükenmiş hayvanların geri döndürülmesi üzerine yapılmış ender çalışmalardan. Araştırmaya göre Tazmanya Kaplanı, günümüz köpekleriyle 160 milyon yıl öncesinde garip bir ilişkiye sahipti. Her iki türün ataları bir araya gelebiliyorlardı. Diğer yandan Tazmanya Kaplanı kesin bir dille evrim ağacının bambaşka bir dalıydı.

Sadece köpek ya da kurt gibi görünmeleri, vahşi doğaları hakkında yeterli fikri vermiyor. Çünkü Tazmanya kaplanları, vahşilik konusunda bugün yaşayan çoğu türün yaklaşamayacağı bir hayvan.

Melbourne Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Andrew Pask, hayvanın genom dizilimi sayesinde geri döndürülebileceği görüşünde olan bilim insanlarından. Ancak kendisine göre antik kökene sahip ve nesli tükenmiş türleri geri getirmek için biraz daha beklemek ve teknikleri geliştirmek gerekiyor.

Tazmanya Kaplanı, Avustralyalı çiftçiler tarafından ölüm korkusuyla katledilmiş bir tür. Her ne kadar vahşi olsalar da ekosistem için her canlının bir zincir halkası olduğunu unutmamak gerekiyor. Bilim insanlarına göre kendi ellerimizle sonunu getirdiğimiz türlere borçluyuz.