Nokia 8110 4G Ne Zaman Geliyor?

Nokia'nın MWC 2018 kapsamında duyurduğu ve bünyelerdeki 'retro' açlığına ilaç gibi gelen 8110 4G çok da uzakta değil.

Nokia'nın tanıtımları için telefonun 'ilk Matrix filminde Neo'nun kullandığı telefon' olması üzerinden değil de 'muza benzemesi' üzerinden tanıttığı ve sarı rengini ön plana çıkardığı Nokia 8110 4G'nin Amerika'da 2018'in 2. çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.

"Banana Phone" olarak adlandırılan 8110 4G'nin Avrupa fiyatı daha önce sızdırılmış ve büyük bir sürpriz olmazsa €89'dan satışa çıkacağı belirtilmişti. Telefonun Amerika'da ne kadara satılacağı henüz belli olmasa da kaynaklar 100 doların altında bir fiyatı olacağını belirtiyor. Mayıs ya da Haziran ayında piyasaya çıkacak olan 8110 4G'nin sarı ve siyah dışında herhangi bir renk opsiyonu olmayacak.

Facebook, Twitter, Google Haritalar ve Google Asistan gibi uygulamalara da destek verecek olan 8110 için Whatsapp desteği henüz duyurulmadı. Siz telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Satın almaya değer bir cihaz olacak mı?