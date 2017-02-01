85 Milyon Yıl Önce Kaybolmuş Bir Kıta Keşfedildi!

Bilim insanları "Mauritia" ismini koydukları, milyarlarca yıllık bir mikro-kıtanın kalıntılarını buldular.

Mauritius Adası'ndaki volkanik patlamalardan yayılan zirkonlar, jeologların eşsiz bir keşif yapmasına olanak tanıdı: Ortadan kaybolan antik bir mikro kıta. Söz konusu kristalimsi parçaların, Mauritia olarak bilinen eski bir mikro kıtanın kalıntıları olduğu düşünülüyor.

Mauritia'nın bir zamanlar Madagaskar'la Hindistan'ı, Gondwana'daki kıta sahasına bağladığı düşünülüyor. Ancak kıta, muhtemelen 84 milyon yıl önce Hint Okyanusu'nda kayboldu.

Güney Afrika'nın Witwatersrand Üniversitesi'nden Lewis Ashwal, "Dünya, iki bölüme ayrılıyor: yaşlı kıtalar ve okyanuslar. Mauritius bir ada ve adada 9 milyon yaşın üzerinde hiçbir kaya bulunmuyor. Ancak volkanik dağlardan püskürtülen kalıntıları inceledik ve 3 milyar yıllık zirkonları keşfettik." açıklamasında bulundu.

Mauritius Adası, Afrika kıtasının güneydoğu sahiline 2000 kilometre uzakta. Nispeten yeni bir kara parçası olarak düşünülen ada, 8 ile 9 milyon yıl önce devasa sualtı volkanik patlamaları sayesinde oluştu. Mauritius Saint Brandon, Reunion ve Rodrigues adaları ile birlikte Mascarene Adaları takımadaları arasında bulunuyor.

Ashwal ve ekibi, lavla kaplı kayalık bir örnekten Mauritius'un kabuk parçasını çıkardı.

Zirkonlar çoğunlukla eski kıtalardan, Dünya yüzeyine yayılmış granitlerinden oluşuyor. Ekip, 3 milyar yıl yaşında bir zirkon parçası adada bulunca büyük bir keşif yaptıklarının farkına vardı.

Aslında perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuştu: 2013 yılında Mauritius adasında, plaj kumunun arasında milyarlarca yıllık zirkon parçalarına rastlanmıştı. Ancak pek çok bilim insanı, bu minerallerin sert rüzgarlarla başka yerlerde sahile uçabileceğini savunmuş ve kıtanın varlığını kabul etmeyi reddetmişti.

Lakin volkanlardan püskürtülen maddeler çok daha güçlü bir kanıt. Elbette uzman jeologlardan kurulan bir heyet tüm verileri test edip resmileştirecektir, ama bulgular bir mikro kıta keşfedildiğine güçlü şekilde işaret ediyor.