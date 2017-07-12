850.000 Bitcoin'i Cukkalayan CEO'ya Soruşturma!

850.000 Bitcoin'in çalındığı gerekçesiyle iflas eden CEO'nun paraları zimmetine geçirdiği düşünülüyor.

Bitcoin’in dur durak bilmeyen artışı hızla devam ederken, 2014 yılında yaşanan bir olay yeniden gündeme geldi. MT Gox isimli Bitcoin ticaret sitesinin CEO’su Mark Karpeles, 2014 yılında iflas bayrağını çekmişti. Sebep olarak 500 milyon dolar değerinde 850.000 Bitcoin açığı olduğunu belirten CEO’ya sonunda soruşturma açıldı. Karpeles’in bu parayı zimmetine geçirdiği düşünülüyor.

Site ilk olarak oyun kartları ile hizmet vermeye başlamıştı. Daha sonrasında Bitcoin’e doğru evrilen MT Gox, sonrasında şüpheli adımlar atmaya başladı. Karpeles, 2011’de bir seferde 80.000 Bitcoin kaybettiğini öne sürdü. Aynı yıl içerisinde bir vurgun daha yediklerini belirten Karpeles, bu sefer de 8.75 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

Yıl 2014’e geldiğinde 500 milyon dolar değerinde 850.000 Bitcoin’in eksik olduğunu belirten Karpeles, iflas ettiklerini açıkladı. Bunun sebebi olarak da bilgisayar korsanlarını suçlayan Karpeles'in hakkında bunca zamanın ardından şimdi de parayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle Tokyo’da soruşturma açıldı.

Karpeles’in davası Tokyo’da devam ediyor. O dönem Bitcoin sahibi olan birçok kişinin etkilendiği bu olay çözümlenirse bu paralar sahiplerine geri gönderilebilir. Bunu zaman gösterecek.