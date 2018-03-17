  • 88 Metrelik Buz Kuyusunun İçine Buz Parçası Atarsak Ne Olur?

88 Metrelik Buz Kuyusunun İçine Bir Buz Parçası Atarsak Ne Olur?

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88 Metrelik Buz Kuyusunun İçine Bir Buz Parçası Atarsak Ne Olur?
Bir araştırmacı, inceleme amacı ile açtıkları buzul kuyunun içine buz parçası atarak çıkan sesi video olarak kaydetti.

Çok ama çok uzun bir buzul deliğe küçük bir buz parçası atarsak ne olur? Nasıl bir ses çıkar? Bunu merak eden bir araştırmacı, inceleme amacı ile Antarktika buzullarında açılmış olan 88 metrelik dar bir buzul deliğe küçük bir buz parçası atarak olanları video olarak kayıt etti.
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Görsel açıdan pek bir şey olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat buz parçasının 88 metrelik buz kuyusundan düşerken çıkardığı ses, günlük hayatta her gün karşılaşabileceğimiz türden değil. Özellikle son anda çıkan ses, Bugs Bunny’nin bir kaçış sahnesinden alınmış gibi.

Etiketler: buz kuyusu
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