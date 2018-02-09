8GB RAM'li Xiaomi Mi 7'nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 7'nin teknik özellikleri sızdırıldı. Çıtayı yine yukarılara çeken Xiaomi, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunacak.

Xiaomi’nin bu yılın ikinci çeyreğinde tanıtılması beklenen amiral gemisi Mi 7’nin teknik özellikleri sızdırıldı. Çevrimiçi olarak paylaşılan ekran görüntüsüne göre Xiaomi Mi 7, 2160x1080 piksel Full HD+ çözünürlüğünde 5.6 inçlik bir ekrana sahip olacak.

Qualcomm’un en son amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 845’ten gücünü alacak olan cihaz, Xiaomi’nin ilk 8GB RAM’li akıllı telefonu olacak. RAM kapasitesini arttıran Xiaomi, dahili depolama alanını da 128GB olarak belirlemiş gibi görünüyor.

8GB RAM ve 128GB depolama alanı günümüz amiral gemileri için bile başlangıç için biraz yüksek özellikler gibi duruyor. Bu nedenle Xiaomi’nin 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip daha düşük özellikli bir varyant tanıtması da bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Mi 6 modeli 3350mAh bataryaya sahipti ki buna ortalama bir batarya kapasitesi diyebiliriz. Fakat sızdırılan ekran görüntüsüne göre Xiaomi Mi 7, 4480mAh bataryaya sahip olacak. Fakat buna pek ihtimal verilmiyor.

Söylentilere göre Xiaomi, Mi 7 modelinin yanında bir de Samsung üretimi 6 inç ekranlı bir Mi 7 Plus modeli tanıtacak. Büyük ekranlı modelin fiyatı hakkında henüz bir tahmin bulunmazken Mi 7’nin vergiler hariç 1800 TL fiyatının olması bekleniyor.