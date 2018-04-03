OnePlus'tan Yeni Amiral Gemisi İçin İlk Video!

Yeni amiral gemisi OnePlus 6 ile bomba gibi gelmek isteyen OnePlus, cihaz için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Bununla birlikte bir OnePlus 6 posteri, cihazın bazı özelliklerini ortaya çıkardı.

Akıllı telefon pazarında rekabetin giderek kızıştığının farkında olan Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 6’nın lansmanının yaklaştığını gösteren bir paylaşım gerçekleştirdi. ‘6et ready!’ açıklaması ile OnePlus’ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda, ‘the speed you need’ (ihtiyacınız olan hız) yazısı geçiyor ve ekranda ‘6’ rakamı rakamı hızlı bir şekilde belirip kayboluyor.

Videonun yanı sıra OnePlus 6’nın bazı özellikleri, OnePlus’ın resmi Qualcomm posterleri ile ortaya çıkmış oldu. Beklenildiği gibi Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alan OnePlus 6, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olacak. Cihazın ayrıca 64GB ve 128GB dahili depolama alanı seçenekleri de bulunacak.

Sızıntılara göre OnePlus 6, önceki OnePlus amiral gemilerinden bir miktar pahalı olacak. 64GB depolama alanı bulunan OnePlus 6’nın 523 dolar fiyatının olması beklenirken, 128GB’lık versiyonun 602 dolar, 256GB’lık versiyonun ise 697 dolarlık fiyatının olması bekleniyor. OnePlus fiyatları 50 dolar kadar yukarı çekmiş olsa da, cihazların hala bir Samsung ve Apple amiral gemisinden daha uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz.