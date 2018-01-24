9.000 Yıl Önce Kadınlar Bu Şekilde Görünüyordu

Yapılan yeni araştırmalar, Mezolitik Çağ'da kadınların nasıl göründüğüne dair yeni bulgulara sebep oldu. Buna göre kadınlar o dönemler düşünüldüğünden daha erkeksi bir yüze sahipti.

İnsanoğlunun zamana göre fiziksel değişimlerinin ne şekilde olduğu, özellikle tarih olgusunun erişmekte zorlandığı, daha çok varsayımlara ve yeni bulgulara dayandırılan tahminler fazlasıyla ilgi çekici. Nitekim her yeni dönemde, teknoloji geliştikçe, bulgular arttıkça bu tiplemeler de farklılaşıyor.

Bilim insanlarının dönemin insanlarını yeniden dizayn etmesi sonrası, Mezolitik Çağ insanının, hem kadınlarının hem de erkeklerinin bugüne göre çok daha maskülen bir yüze sahip olduğu ortaya çıktı. M.Ö 7000 yılına dair uzanan bu yeniden dizayn edilmiş kadına Dawn adı verilmiş (Yunanca'da Avgi olarak adlandırılıyor) ve 15-18 yaşları arasında öldüğü tahmin ediliyor.

İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson tarafından, Dawn'ın kafatası ve vücut özelliklerinin bugünün kadınına hiç benzemediği açıklanmış. Daha önce yaptığı çalışmalardan ileri gelerek, insan yüzündeki bazı öğelerin yumuşadığını, bazılarının da git gide yok olmaya yüz tuttuğunu belirtmiş. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yaratılan bu yeni tasarım sizce de günümüz insanından dramatik bir biçimde farklılık gösteriyor mu?