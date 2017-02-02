TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi PARDUS’un kullanım alanının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan 9 ilçe belediyesi, PARDUS’ u kullanmaya başlayacak.

İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan 9 ilçe belediyesi ( Pendik, Beykoz, çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar), bundan sonra yerli işletim sistemi PARDUS’u kullanma kararı aldıklarını açıkladılar. Bu 9 ilçe ile TÜBİTAK arasında PARDUS’un kullanımı hakkında bir de protokol imzalandı.

‘Yerli ve milli yazılım teknolojimize katkı sağlayacağız’ diyen Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, düzenlenen imza töreninde şunları söyledi:

"Ülkemizde teknoloji anlamında çok önemli başarılar elde ediliyor. Ama tabi teknoloji kullananların ona destek vermeleri bu teknolojinin gelişmesi açısından önemli. TÜBİTAK ulusal anlamada yaptığı en önemli işlerden birisi de PARDUS diye işte piyasada Microsoft'un alternatifi olacak bir işletim sistemini geliştirdi. Ve bugün geldiği nokta gördük ki bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek seviyeye gelmiş. Bunun daha ileriye taşınması açısından milli ve yerli yazılımın desteklenmesi açısından da İstanbul'daki 9 tane Anadolu Yakası'nın belediyeleriyle düzenli olarak bir aradayız. Ve biz bu konuda TÜBİTAK ile işbirliği protokolü yapalım. Bunu belediyelerimizde kullanarak hem yazılıma destek verelim hem de milli yazılım sektörüne destek verelim.

Daha da önemlisi çok ciddi bir ekonomik kazanım da elde edelim. Çünkü bu PARDUS yazılım ve işletim sistemi açık kaynak kodlu ücretsiz sistemler ki onun dışındaki sistemlerin yıllık milyonlarca dolara varan hem kurumlarımız açısından hem de ülkemiz açısından bedelleri var. Hem ekonomik tasarruf sağlayacağız hem de yerli, milli yazılım sistemini kullanacağız. Bu sistemin en önemli avantajlarından biri güvenlik anlamda üstün nitelikler sağlıyor. Siber güvenlik açısından tedbirlerin daha iyi olduğu bir sistemi kullanmış olacağız. Yerli ve milli bir yazılım teknolojimizin gelişmesine katkı sağlayacağız. Bu açıdan bugün önemli bit çalışmaya imza attık."

Törene TÜBİTAK adına katılan ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, yerli yazılım ürünün önemine değindiği imza töreninde şunları söyledi: "Bu yazılımlar karakutu olarak sunulan alanlarda üretici olabilmemizi ve güvenlik iletişim ve teknoloji kullanmamızı sağlıyor. Bilgi teknolojilerinde bir üst sınıfa çıkmamız adına önemli bir adım."