Bugün sizler için sosyal medyada büyük ilgi çeken, birbirinden şaşırtıcı 9 farklı zeka sorusunu derledik.

Zeka soruları sizi yalnızca eğlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bilimsel bir gerçek olarak zekanızı geliştirir ve hızlı düşünmenize de sebebiyet verir. 'Oyun yoluyla öğrenme' mantığı da bunun bir sonucudur. Bugün sizler için 9 farklı zeka sorusunu derledik.

Tüm soruların en altında, soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Bakalım 9'da 9 yapmayı başarabilecek misiniz?

Hangi balon tavana daha çok yakın?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

Her top bir kere kullanılacak şekilde hangi toplarla eşitliği sağlayabilirsiniz?

Resimdeki 15 kibriti alana koyarak, birbiriyle eşit 4 alan oluşturabilir misiniz?

Soru işareti yerine hangi şablonu koymalısınız?

Meyvelerin değerlerine göre soru işareti yerine ne gelmeli?

Sadece 2 tane kibrit çöpüyle eşitliği doğru hale getirebilir misiniz?

4 farklı resimden farklı olan hangisi?

Hangi silindirin boyu daha uzun?

Evet, sorularımız bu kadardı. Buraya kadar atladığınız veya tekrar göz atmak istediğiniz bir soru varsa şimdi yapmanızı tavsiye ederiz. Nitekim cevaplara geçiyoruz şimdi.

Hangi balon tavana daha çok yakın?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

Her top bir kere kullanılacak şekilde hangi toplarla eşitliği sağlayabilirsiniz?

Resimdeki 15 kibriti alana koyarak, birbiriyle eşit 4 alan oluşturabilir misiniz?

Soru işareti yerine hangi şablonu koymalısınız?

Meyvelerin değerlerine göre soru işareti yerine ne gelmeli?

Sadece 2 tane kibrit çöpüyle eşitliği doğru hale getirebilir misiniz?

4 farklı resimden farklı olan hangisi?

Hangi silindirin boyu daha uzun?