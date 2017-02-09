Ucuz Malzemelerle Klasik Bir Apple Bilgisayar Yapmak Mümkün!

9 dolarlık bir çip ve 3 inç boyutunda bir ekran kullanılarak klasik Apple IIe bilgisayarın minyatür bir versiyonunu yapmak mümkün.

Klasik bir Apple bilgisayar sahibi olmak istiyorsanız artık bunun için ucuz bir seçenek mevcut. 9 dolarlık bir çip ve 3 inç boyutundaki bir ekran kullanılarak minik bir Apple IIe bilgisayar yapıldı. Ayrıca bu minik bilgisayar, çalışması için gereken elektriği prizden sağlamıyor, bunun yerine 12 voltluk bir drone bataryasıyla çalışıyor. Bu batarya, yaklaşık olarak 10 saatlik kullanım süresi sağlıyor.

Bilgisayarın monitörünün üzerindeki güç tuşu, bilgisayarı açmaya ve kapamaya yarıyor. Ayrıca bilgisayarda ses çıkışı da mevcut. Tüm bunlar güzel, fakat bu minik ve mütevazi bir donanıma sahip olan bu bilgisayarda oyun da oynanabiliyor. Fakat bunun için bilgisayara bir Bluetooth klavye ya da kontrol cihazı bağlamak gerekiyor.