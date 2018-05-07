9. Gezegenin Kanıtı Olabilecek El Yazmaları Bulundu

Uzun süredir hakkında pek çok haber çıkan ve NASA'nın da varlığına ihtimal verdiğini söylediği 9. gezegene dair yeni kanıtlar bulundu.

Senelerdir gizemini koruyan ve hakkında pek çok teori bulunan 9. gezegen ile ilgili kanıt sayılabilecek yeni bilgiler elde edildi. 9. gezegenin dünyanın 10 katı kütleye sahip olan devasa bir gezegen olduğu düşünülüyor ve güneşe Neptün'den 20 kat daha uzak olduğu tahmin ediliyor. Bu dev kütle ve uzaklık, 9. gezegenin güneş etrafında bir turunu tamamlamasının 10.000 seneden fazla süreceğini gösteriyor. Kimi uzmanlar bu sürenin 20.000 seneye kadar çıkabileceğini dahi düşünüyor.

Bahsi geçen Anglosakson el yazmalarının kanıt niteliği ise gezegenin gökte daha önce görülmüş olma ihtimaline dayanıyor ve gezegeni bulmak için bakmamız gereken noktaya dair ipuçları vereceği düşünülüyor. Araştırmacılar, komplo teorisyenlerinin ortaya attığı ve dünyaya çarparak kıyameti başlatacağına inanılan gezegen Nibiru'nun, söz konusu 9. gezegen olmadığını ve bir gezegenin dünyaya çarpma riski olmadığını da söylüyor.

Geçmişte özellikle orta çağda astronomlar tarafından resmedilen bazı gök tasvirlerinin, 9. gezegene dair pek çok bilgi vereceğini düşünen araştırma ekibi, dönemin önemli gök çizimlerini inceleyerek bin sene öncesinin verilerini kullanarak bu gizemi çözebileceklerine inanıyorlar.

Yalnzıca resimlerde değil el yazmalarında da birçok bilgi bulunduğu düşünülüyor ve geçmişin bilim bilgisini doğru şekilde değerlendirmeyi başarırsak bu gezegenin önümüzdeki yıllarda mutlaka gözlemlenebileceği ve hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılabileceği düşünülüyor.

9. gezegen konusu son dönemde NASA'nın da varlığını kabul etmesi ile önem kazanmıştı ve uzun süredir gezegeni bulabilmek için farklı çalışmalar yürütülüyor.