9. Gezegenin Varlığına Dair Yeni Bir Kanıt Bulundu!

9. Gezegen'in varlığına dair kanıtlar aranmaya devam ediyor ve pek çok araştırma ekibi bu gizemli gezegen üzerinde çalışıyor.

Güneş sistemimizde henüz gözlemleyemediğimiz ancak varlığına dair pek çok kanıt bulunan 9. Gezegen ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Senelerdir gizemini koruyan bu 9. gezegenin dünyanın 10 katı kütleye sahip olduğu ve en uzak gezegen olan Neptün'den 20 kat daha uzak mesafede yel aldığı biliniyordu. İşte bu uzak ve bilinmezlerle dolu gezegenin varlığına dair son kanıt ise uzay boşluğunda bilim insanlarının gözüne takılan dev kütleli bir taş.

2015 BP519 olarak adlandırılan bu devasa taş, güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerden farklı bir yörüngede ilerliyor. Bu şaşırtıcı yörünge ise 9. Gezegen gibi büyük bir gezegenin varlığının kanıtı olarak görülüyor. Sebebi ise bahsedildiği kadar büyük bir gezegenin, 2015 BP519'i kendi yörüngesinde tutacak kadar büyük bir güce sahip olabileceği.

Michigan Üniversitesi'nden araştırma ekibi üyesi David Gerdes, bu taşın doğrudan bir kanıt olmadığını, ancak 'araştırılması gereken bir konu' olarak nitelendirilebileceğini söylüyor. En dikkat çekici şey ise bu yeni kanıtın geçmişte yapılan araştırmalara dayanılarak ortaya atılan bazı tahminleri doğrular nitelikte olması. Yazımızın başında bahsettiğimiz boyut ve uzaklık tahminleri, eski araştırmalara dayanıyor ve bu son kanıt, tam olarak aynı oranların elde edilmesini sağlıyor.

Oluşturulan bazı simülasyonlara 9. gezegenin yerleştirilmesi sonucu benzer yörüngelerde hareket eden benzer nesneler ile karşılaşılmış ve Araştırmacılar, 2015 BP519 gibi daha fazla nesne bulmamız ve 9. Gezegen'in varlığını kanıtlamak için bu nesneleri doğru bir şekilde incelememiz gerektiğini söylüyor. Eğer 9. Gezegen gerçekten varsa, Güneş'ten uzaklığı sebebiyle dev bir buz topu olacağı düşünülse de tabii ki daha net bilgiler elde edilmeden birşeyler söylemek çok da mümkün görünmüyor.

Peki kendi galaksimizde, kendi güneş sistemimizde yer alan bir gezegeni neden şimdiye kadar gözlemleyemedik?

Aslında 9. gezegenin geçmişte, binlerce yıl önce gözlemlenebilir konumda olduğu düşünülüyor ve bu konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde bulunan Anglosakson el yazmaları kanıt olarak sunulmuştu. Ancak gezegenin dev boyutu ve uzaklığı, güneşin etrafında bir turunu tamamlamasının 10.000 seneden fazla süreceğini gösteriyor. Bu da geçmişte gözlemlenebilir bir konumda yer almış olsa da günümüzde göremeyişimizin kanıtı olarak sunuluyor.