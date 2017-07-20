9 Yaşındaki Çocuk 1.2 Milyon Yaşındaki Mamut Fosili Keşfetti

Antik bir fil türü olan stegomastodon türünü keşfeden çocuk, “Onun ne olduğunu bilmiyordum. Sadece alışılmadık bir şey olduğunun farkındaydım” dedi.

ABD’nin New Mexico eyaletindeki dev çöller, antik yaşama dair dramatik izler barındırıyorlar. Bu izlerin sayısı o kadar fazla ki 9 yaşındaki bir çocuk, bir şans eseri tam 1.2 milyon yaşındaki dev bir fosili keşfedebiliyor.

Fosile rastladıktan sonra ilk olarak kardeşi Hunter’a haber veren Jude Sparks, “Hunter onun sadece büyük ve yağlı bir inek olabileceğini söyledi. Onun ne olduğunu bilmiyordum. Sadece alışılmadık bir şey olduğunun farkındaydım” diyor. Anlattıkları üzerine ailesi, ertesi gün New Mexico State Üniversitesi profesörlerinden Peter Houde ile iletişime geçiyor. Ardından keşfin detayları ortaya çıkıyor:

Bu büyük keşif, dev tüylü mamutların ve günümüz fillerinin en iri kuzenleri olan “stegomastodon” türüne ait bir fosil. Çok eski dönemlerde yaşadıklarından dolayı, fosilleri tanınamayacak kadar çürümüş olabiliyor. Profesör Houde'nin yardımı ile aile, kalıntıları tamamen ortaya çıkartmak için resmi bir kazı başlatmak istedi. Bir ekip organize etmek ve gerekli bütçeyi ayarlamak aylar sürdü. Mayıs ayından bu yana dev fosilin kafatası ancak çıkartılabildi.

Genç Jude ise bu konuda artık çok şey öğrendiğini ve fosilleri çok sevdiğini dile getiriyor.