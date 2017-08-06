9 Yaşındaki Çocuk, NASA'ya İş Başvurusunda Bulundu!

9 yaşındaki çocuk, NASA'nın 'Gezegen Koruyucusu' olmak ve uzaylılarla savaşmak için iş başvurusunda bulundu. Ancak NASA'nın aradığı iş pozisyonu tam olarak bu şekilde değil.

Uzaylılarla savaşmak için benzersiz niteliklere sahip olan belli bir topluluk varsa bunlar muhtemelen çocuklardır. Yaratıcı fikirleri ve özgüvenleri sayesinde dilediklerini yapabilirler.

NASA, geçtiğimiz günlerde, Dünya'yı diğer gezegenlerden gelebilecek herhangi bir mikrobik tehlikeye karşı savunacak birini aradığını dile getirmişti. Ancak 9 yaşındaki Jack, olayı biraz yanlış anlamış olmalı ki NASA'ya Galaksinin Koruyucusu olmak adına iş başvurusunda bulunmuş. Üstelik uzaylılarla savaşabilecek yeterli niteliklere de sahip olduğunu belirtmeyi ihmal etmemiş.

Jack, "Var olan tüm uzay ve uzaylı filmlerinin hepsini izledim ve onlarla nasıl mücadele edeceğimi biliyorum. Ayrıca diğer süper kahraman filmlerini de biliyorum." dedi. Üstelik Jack, henüz tecrübesiz olsa da, izlediği filmler ile epey bilgi sahibi olduğunu dile getirdi.

"Belki 9 yaşında olabilirim ama bu iş tam anlamıyla bana göre, zaten kız kardeşim de beni 'uzaylı' diye çağırıyor."

Malesef NASA'nın aradığı kişi, bu yönde değil çünkü bahsedilen Gezegen Koruyucusu'nun görevi pek de uzaylılarla savaşmak olmayacak. Koruyucu, diğer gezgenlerden gelebilecek mikrobik tehditleri engelleyecek.

NASA yine de küçük çocuğun hevesini kırmamak adına en olağan şekilde durumu açıkladı: "Bu görev, Ay'dan ve Mars'tan getirilen örneklerde bulunabilecek küçük mikropların Dünya'ya bulaşmasını engellemek üzerine kurulu."

NASA, çocuğun gelecekte tekrar başvurmasını söyledi ve uzaylı savaşçısı minik Jack, biraz hayal kırıklığına uğramış olabilir.