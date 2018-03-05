Apple ilk iPhone modelinden iki yıl sonra, video çekip düzenleyebilen ilk iPhone modeli iPhone 3GS’i piyasaya sürdü. Takvimler 2009’u gösteriyor, Steve Jobs hala yaşıyordu. Video çekebilen iPhone 3GS’in zamanına göre ne kadar iyi olduğunu kanıtlayan bir video yayınlandı.

İtalya’da yaşayan fotoğrafçı ve video editörü Matteo Bertoli, aklına gelen bir fikir üzerine bit pazarına gidip, çalışır durumda olan bir iPhone 3GS almaya karar verdi. 2009’da çıkan ve uzun zaman önce satıştan ve üretimden kaldırılan cihaz, ancak bit pazarı gibi yerlerde ve internette bulunabilirdi. Bertoli aradığı şeyi eBay’de buldu ve sadece 32 dolara onu satın aldı.

Amacı bu telefonla bir video çekmekti. Kendisi daha önce son dönemlerin kabiliyetli telefonlarıyla 4K kalitesinde çektiği videolarla isim yapmıştı. Bu kez 32 dolarlık iPhone 3GS ile 2 dakikalık bir video hazırladı.

iPhone 3GS, zamanının en iyilerinden birisiydi:

Bertoli “Tuhaf geldiğini biliyorum ama bence sonuç çok iyi çıktı ve enteresan bir deneyim oldu. Sadece 9 yıllık bir telefonla etkileyici bir şeyler çekip çekemeyeceğimi merak etmiştim” dedi. Kaliforniya’da kaydedilen bu görüntüler, yalnızca 700 MB'lik bir boyuta sahipti.

iPhone 3GS, sadece 640x480 çözünürlüğünde videolar çekebiliyor. Elbette iPhone 8 ya da iPhone X ile karşılaştırdığınızda bu rakam oldukça komik. Fakat videonun nostaljik havası, 2009’dan çıkan diğer telefonların kolaylıkla sağlayamayacağı bir şey.