Weibo'da paylaşılan yeni bir OnePlus 6 posteri, üzerinde bulunan OnePlus ve DxOmark logoları ile bir sızıntıdan fazlası olduğunu düşündürürken önceki sızıntılarla olan tutarlılığı, resmi bir poster olduğu konusundaki görüşleri doğruluyor.

OnePlus CEO’su Carl Pei, şirketin yeni amiral gemisi OnePlus 6’nın çentikli tasarımının görselini paylaştığından bu yana cihazın tasarımını gözler önüne sunan pek çok sızıntı gerçekleşti. Fakat Weibo’da ortaya çıkan son OnePlus 6 posteri, hem cihazın gerçek tasarımını hem de tanıtımının yaklaştığını ortaya çıkarıyor.

Paylaşılan görselde bir OnePlus logosunun ve kamera incelemelerini gerçekleştiren DxOmark logosunun bulunması, görseldeki telefonun gerçek OnaPlus 6 olduğu yönündeki tahminleri doğrular nitelikte. Ayrıca posterin altında bulunan ‘Yakında Görüşürüz’ yazısı, OnePlus 6 tanıtımının yaklaştığını işaret ediyor.

Görsele göre OnePlus 6, karşılaştırıldığı iPhone X’a göre çok daha küçük bir çentiğe ve daha ince ekran çerçevelerine sahip olacak. Fakat cihazın alt çerçevesi iPhone X’a göre bir miktar kalın. Yine de OnePlus 6 bu şık tasarımı ile %90’lık bir ekran gövde oranı sunmayı başarıyor ki bu da tasarımı iPhone X’un üzerine çıkarıyor.

Sızıntıların işaret ettiği donanım özelliklerine göre OnePlus 6, gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alacak. 6GB ve 8GB RAM seçenekleri bulunacak cihazda 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri olacak. En düşük varyantı 520 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak OnePlus 6’nın en yüksek varyantı ise 700 dolardan tüketiciler ile buluşacak.