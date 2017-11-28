%90 Ekran-Gövde Oranına Sahip Galaxy S9, Böyle Görünecek

Çok büyük tasarım değişiklikleri beklenmeyen Galaxy S9 ile Samsung'un kendi ekran-gövde oranı rekorunu kırması bekleniyor. Benjamin Geskin, %90 ekran-gövde oranı bulunacak Galaxy S9'a ait bazı görseller paylaştı.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9’un %90 oranında bir ekran-gövde oranına sahip olabileceğinin haberini daha önce sizinle paylaşmıştık. Hala aksini söyleyen bir sızıntı olmamakla birlikte %90 ekran-gövde oranına sahip Galaxy S9’un nasıl görünebileceğine dair ilk konsept görüntü ortaya çıktı.

Konsept tasarıma göre Samsung, ekran-gövde oranını arttırmak için ilk olarak Galaxy S8 ve Note 8’de bulunan ekranın alt çerçevesini ortadan kaldırıyor. Böylece cihazın üç tarafında da iPhone X’dan bile çok daha ince bir çerçeve kalmış oluyor. Kavisli kenarların da etkisi ile bu ince çerçeveler, kullanıcı tarafından fark edilmeyecektir.

Hepsi bu kadar da değil; Samsung ekranın üstünde bulunan çerçeveyi de yalnızca ahize, kamera ve sensörlerin sığabileceği kadar inceltiyor. Böylece ekranın üstünde bir bildirim çubuğundan hallice, yanlarda ve ekranın altında ise fark edilmeyecek kadar ince bir çerçeve kalmış oluyor.

Bir diğer tasarım değişikliği de cihazın arka panelinde gerçekleşiyor. Galaxy S9 ile birlikte ilk kez bir Galaxy S serisi cihaz çift kameraya kavuşuyor. Fakat bu çift kamera Galaxy Note 8’in aksine dikey olarak konumlandırılacak. Ayrıca parmak izi tarayıcı da kameraların altına yerleştirilecek, böylece kullanıcılar tarayıcıya daha kolay ulaşacaklar.

Yeni Galaxy S9 tasarımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz ve sizce böyle bir tasarıma sahip Galaxy S9’un fiyatı ne olur? Yorumlarınızı bekliyoruz.