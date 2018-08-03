Konusu nedeni ile bir dönemin en çok eleştirilen filmlerinden biri olan Ahlaksız Teklif, yeni bir senaryo ve yeni bir oyuncu kadrosu ile yeniden çekilerek beyaz perdeye taşınacak.

Collider tarafından yayınlanan habere göre Paramount, 1993 yapımı romantik dram filmi Indecent Proposal (Ahlaksız Teklif) filmini yeniden beyaz perdeye taşımayı planlıyor. Habere göre yeni filmin senaryosunu Girl on the Train (Trendeki Kız) ve Secretary (Sekreter) filmlerinin de yazarlığını yapmış olan Erin Cressida Wilson yazacak.

Yönetmenliğini Adrian Lyne’nin yapmış olduğu 1993 yapımı Ahlaksız Teklif’in senaryosunu Amy Holden Jones yazmıştı. İyi bir çıkış yapan ve global gişede 250 milyon dolar gibi yüksek bir hasılat yapmayı başaran filmin başrollerinde Robert Redford, Demi Moore ve Woody Harrelson gibi isimler yer alıyordu.

Ahlaksız Teklif, gişede başarılı olsa da fazlasıyla eleştirilen bir yapım oldu. Hatta The Guardian’dan Derek Malcolm film hakkında, ‘’Ustalıkla organize ve dekore edilmiş bir fanteziden daha fazlası değil.’’ yorumunda bulunmuştu. Bu nedenledir ki film en kötü görüntü, en kötü senaryo ve en kötü yardımcı oyuncu ödüllerine layık görülmüştü.