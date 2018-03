Birçoğumuz nostalji severiz. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar. Her bir zaman diliminin ayrı bir havası, ayrı bir tutkusu vardır şüphesiz. Bu yazımızda ise, yakın geçmişe doğru gidiyoruz, en sevilen 90'lar dizilerini sizinle paylaşıyoruz.

Özel televizyonların kuruluşu, 1989 yılında, şimdiki adı Star TV olan Interstar ile başladı. Ardından Show TV, ATV, Kanal D gibi şu an hepimizin izlediği kanallar takip etti. Dizilerin sürükleyici etkisi, 90'lar dönemine dayanmakta. Bu yazımızda ise, 1990-2000 yılları arasında en sevilen dizileri sizler için derledik.

Mahallenin Muhtarları - 1992

Mahallenin Muhtarları, yapımcılığını Hüseyin Apaydın, senaryosunu Kandemir Konduk yazıyordu. İstanbul Maltepe'nin bir mahallesinde yaşayanları konu alan dizi, 337 bölüm çekildi, birçok kanal değiştirdi. Bölüm sayısına baktığımızda, Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. 1992-1997 yılları arasında Temel, muhtar beyin kızı Fadime'nin peşinden koşturup durdu. Kafasına yediği terlikler, süpürgeler, çiçekler yıldırmadı Temel'i, sevdasından vazgeçmedi. En sonunda nişanlandılar ama Fadime karakterini canlandıran Aydan Burhan'ın diziden ayrılacak olması sebebiyle dizinin sezon finalinde Fadime öldü. Temel, sonraki sezon diziye katılan Şirin karakteriyle yakınlaştırıldı.

Süper Baba - 1993

Süper Baba, 1993 - 1997 yılları arasında atv'de yayınlanan, başrollerde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Samve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı ekranların en beğenilen ve uzun soluklu dizilerinden bir tanesiydi. Oya Küçümen'in seslendirdiği "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısı, sözüyle, melodisiyle hala aklımızın bir köşesinde duruyor. Nostalji yapmak isteyenler olursa, Youtube'da bölümleri mevcut!

Kaygısızlar - 1994

Kaygısızlar, senaryosunu Tükenmezkalem Film Grubu'nun yazdı, sırasıyla Kanal D , Star TV, Kanal 6, tekrar Kanal D ve son olarak tekrar Star TV'de yayınlandı. 124 bölüm süren dizinin senaryo ekibinde, 90'lar ve 2000'lerde birçok komedi dizisini yazacak olan Gani Müjde, Birol Güven, Fatih Solmaz, Metin Açıkgöz, Resul Ertaş ve Selçuk Erdem ve Yılmaz Okumuş bulundu. Memnun Kaygısız, çapkın bir adam olup, üç ayrı eşinden toplam 36 tane çocuğu vardır. Evi geçindirmek konusunda ne yapacağını bilmeyen Memnun'un aklına, asker arkadaşı ve tertibi İsmail'in yanına, yani İstanbul'a gitmek gelir. Artık İsmail'in başı Memnun, üç karısı ve 36 çocuğu ile derttedir. Eleman-Burcu aşkı, Kültigin ve çetesi gibi karakterleri zihnimize kazıdı. "-Taksi! -Yolcu!" gibi absürt sahneleri de barındırdı.

Bir Demet Tiyatro - 1995 (2006)

İlk kez 1995 yılbaşı gecesi "MTV-Meclis TV" adıyla yayınlanan ve büyük beğeni kazanan oyun, "Bir Demet Tiyatro" adlı müdavimlik yaratan dizinin 2002 yılına kadar süren keyifli ve hızlı yolculuğunu başlatmış oldu. 2006 yılında ise ATV'de yeniden çekilip yayınlanmaya başladı. Her yaştan ve kesimden milyonlarca insanı ekran başına toplayan "Bir Demet Tiyatro", Çıtır Ailesi ve çevresindekilerin başından geçen hayata dair komik olayları konu aldı. Mükremin Çıtır (Yılmaz Erdoğan), Tirbuşon (Serhat Özcan), Saldıray Abi (Settar Tanrıöven), Feriştah Yenge (Demet Akbağ) gibi hala günümüzde hatırlanan ve replikleri kullanılan karakterlere Yılmaz Erdoğan'ın kalemi hayat verdi. Beşiktaş Kültür Merkezi resmi hesabı, dizinin tüm bölümlerini Youtube'a yükledi.

Çiçek Taksi - 1995

1995 ile 2003 arasında yayınlanmış, Çiçek Taksi durağında çalışan taksi şoförlerinin yaşantılarını ele alan , TRT'de başlayıp çeşitli kanallarda devam etti, hatta konsept o kadar beğenildi ki, aynı yapım şirketi, 2000'lerde Akasya Durağı'nı yaptı. Durağın sahibi olan Ramço'yu (Erol Günaydın), her bölüm fırıldak çeviren Fırıldak Ömer'i (Cengiz Küçükayvaz), her seferinde ünlü olmaya çalışıp her seferinde hüsrana uğrayan Artist Celal'i (Civan Canova), hem çalışıp hem hukuk fakültesini bitirmeye çalışan Kenan (Bekir Aksoy) gibi karakterleri, en önemlisi de Debriyaj FM'i hayatımıza kazandırdı.

Çılgın Bediş - 1996

Karikatürist Özden Öğrük'ün 1976'dan itibaren Gırgır Dergisinde çizmiş olduğu Çılgın Bediş karakterinin maceralarını ve başından geçen olayları temel alarak çekildi. Pazartesi akşamları yayınlanan dizi, günümüze dek verilen tekrar yayınlarında da hatrı sayılır bir reyting aldı. Başta Kanal D'de yayınlanırken, beğenilince, Kanal D'nin o dönemki alt kanalı olan D Max'te tekrar tekrar yayınlandı. Başrollerini Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil ve Cenk Torun'un paylaştığı dizide, olaylar bir lise arkadaş grubu arasında geçiyordu. Finalini izlemediyseniz, çok şey kaçırdığınızı söyleyebiliriz.

Kara Melek - 1997

Kara Melek, 1997 yapımı, dram/macera türünde Star TV'de yayınlanan, başrollerini Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora ve Zerrin Arbaş'ın oynadığı, senaryosunu Nuran Devres'in yazdığı, şimdilerde "bu kadar entrika da olur mu" dediğimiz dizilerin ağababası sayılabilecek, sezon, hatta bölüm başına en çok entrika miktarını içeren diziydi. Yayınlandığı dönemlerde yüksek rating aldı, bir tanıtım fragmanında "97 yılının en çok izlenen dizisi Kara Melek" ifadesi bile kullanıldı.

Ruhsar - 1997

Kanal D'de yayınlanan 108 bölümlük dizinin başrollerini Cem Davran, Hande Ataizi, Göksel Kortay, Mihrace Yekenkülüğ, Mehmet Ulay, Ebru Karanfilci paylaştı. Dizinin konusunu, gelin jenerikteki bölümden alıntıyla anlatalım; "Mazhar'la Ruhsar ortalama bir aşkla birbirlerini severek ve belediyenin nikah memurlarına verdiği yetkiye dayanarak dünya evine girmişlerdir. Bu evlilik başta Mazhar'la Ruhsar olmak üzere birçok kişiyi mutlu etmişti. 35 yıllık annesi Menkıbe Hanım'la 19 yıllık kız kardeşi Firdevs hariç elbette. Girdikleri bu dünya evi, klasik Türk dünya eviydi. Zavallı Mazhar iki arada bir derede kalmıştı. Buna bir de Ruhsar'ın aşırı kıskanç karakteri eklenince Mazhar için bu dünya evi bir işkence evine dönüşmüştü. Fakat trikotajla hiçbir ilgisi olmadığı halde sürekli ağ ören kader yine ağlarını örmüştü. Zalim kader Ruhsar'ı bu dünyadan alıp tüm fanilerin gitmek zorunda kaldıkları ahiret evine çok erken göndermişti. Ama bu göç hikayemizdeki bir sona değil aksine komik olayların başlamasına neden olacaktı."

Sıdıka - 1997

Sıdıka, Atilla Atalay'ın hayali karakteri Sıdıka üstüne kuruldu ve 1997 yılında Show TV'de yayına başladı. Dizi, Sıdıka Saka (Hasibe Eren) ve İstanbul'un bir kenar mahallesinde yaşayan Sinoplu Saka ailesinin maceralarını anlatıyordu. Sıdıka okula gönderilmemiş olsa da kendisini eğitebilmiş, kitap okuyan, espritüel bir ev kızıydı. Aklı az olan bir abisi (Hakan Tanfer), baskıcı ve alkolik bir babası (Ali Erkazan), Sıdıka'nın sorunlu olduğunu düşünen ve bir an önce onu evlendirmek niyetinde olan bir annesi (Füsun Demirel) vardı.

Aynalı Tahir - 1998

1998 yılında Star TV'de başlayan dizi, toplamda dört sezon sürmüş olup, 169 bölüm olarak karşımıza çıktı. Başrollerini Alişan, Yeşim Büber, Saruhan Hünel'in paylaştığı dizide Alişan, birinci sezonun sonunda diziden ayrıldı. Diziye adını veren "Aynalı Tahir" karakteri ikinci sezonda yer almadı. Üçüncü sezonda ise karakter geri dönmesine rağmen oyuncu olarak Alişan değil, Arif Kilisli gelmiştir. Dizinin tanıtımlarında "delikanlılığın kitabı yeniden yazılıyor" ifadesi kullanılıyordu.

Eyvah Babam - 1998

Dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Yıldız Asyalı ve Savaş Ay yer aldı. Otoriter bir baba olan Sedat'ın (Haluk Bilginer), kızı Ece'nin (Yıldız Asyalı) büyüdüğünü kabullenememesi ve bununla bağlantılı yaşanan durumları ele aldı. Bir süre yayınlanmış, daha sonra senarist değişikliği (Ünal Küpeli -> Tayfun Güneyer) ve kadro genişlemesiyle (Nergis Kumbasar, Arda Kural) Eyvah Kızım Büyüdü ismini alarak yayına devam etti.

Ayrılsak Da Beraberiz - 1999

Ayrılsak da Beraberiz, 1999 ve 2004 yılları arasında yayınlandı. 450 bölümle en uzun süren dizilerden biri olup 2015 yılında dizinin başka oyuncularla güncelleştirilmiş versiyonu yeniden yayınlanmaya başladı fakat ilkinde sağladığı başarıyı yakalayamayıp yayından kaldırıldı. Evli bir çift olan Teoman (Hakan Yılmaz) ile Berna'nın (Janset) zamanla anlaşamayıp boşanması, fakat ikisinin de evi terk etmemesi üzerine aynı evde ayrı yaşamlarını konu aldı. Her bölüm "yırttık abicim yırttık" nidalarıyla köşeyi dönmeye çalışan Feridun Bitir'i (Necmi Yapıcı), zengin koca arayan Serpil'i (Belma Canciğer), her bölüm Feridun'a inanıp parasını kaptıran Dijital Binali'si (Baykal Kent), kapıcı İdris Efendi (Tahsin Taşkın), musiki sever Yesari Bey (Ferdi Atuner) karakterleri ile sevilen bir dizi oldu.

Deli Yürek - 1999

Deli Yürek, yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Türk aksiyon, dram ve politik televizyon dizisidir. 4 sezon yayınlanan ve toplam 113 bölümden oluşan Deli Yürek, 2002 yılında sona erdi. Başrollerde Kenan İmirzalıoğlu, Zeynep Tokuş, Demir Karahan, Ali Sürmeli, Kürşat Alnıaçık, Selçuk Yöntem gibi usta oyuncular yer alırken dizinin senaryo kadrosunda ise, o dönemden bu döneme birçok dizi ve filme hayat veren Raci Şaşmaz, Onur Ünlü gibi isimler bulundu. Dizinin ardından bir sinema filmi, iki de müzik albümü çıkartıldı.

Yılan Hikayesi - 1999

Yılan Hikâyesi, hem işlediği suçlar, hem de oğlunu öldürmesi sebebiyle Kral'ın (Çetin Tekindor) peşinde olan Komiser Memoli (Memet Ali Alabora) ve düğün gecesi onu terkedip giden kanlısı Erkan'ın (Emre Kınay) peşine düşen Köylü Kızı Zeyno (Meltem Cumbul)'nun başından geçen maceraları konu aldı. Dizi, 90 bölüm boyunca Kanal D'de yayınlandı, tekrarları daha sonra D Max, yerel kanallar ve Cine 5'te yayınlandı. Erkan Ağa, Gülsüm, Kürşat, Rambo Berk ve Kral gibi karakterler çoğumuzun dün gibi aklındadır. Kürşat karakteri o kadar sıyrılmıştır ki diğer karakterlerin arasından, Ekşi Sözlük'te, karakteri canlandıran Tunca Aydoğan'ın kendi başlığından çok adına açılan başlıklardan bir tanesi, "yılan hikayesi'ndeki kürşat"ta daha çok entry vardır.

Bonus: Çarli - 1998

Doksanlardan bahsetmişken, başrolümüzün bir maymun olduğu Çarli'yi pas geçmek olur mu hiç? Çarli, Star TV'de 24 bölüm olmak üzere toplamda 2 sezon yayında kaldı. Başrolleri Ercan Diler, Berrin Arısoy, Melodi Bağcı, İlker Aksum, Okan Sanlıtop, Binnur Kaya, Kaya Akarsu gibi oyuncular paylaştı. Senaryoyu da Yılan Hikayesi, Adanalı, Aşkım Aşkım, Beşik Kertmesi gibi dizilerden bildiğimiz Tayfun Güneyer, "Nevzat Kitapçı" takma ismiyle yazdı. Talat Sanal ve ailesine, Talat'ın amcasından miras kalan milyon dolarlık bir maymun olan Çarli'nin aileye katılması ve ailenin başından geçenleri anlattı.