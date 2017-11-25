90'ların Ünlü Sanal Bebeği, Mobil Oyun Oluyor

90'ların ünlü sanal bebeği, Tamagotchi 2018'de Android ve iOS için mobil oyun olarak çıkıyor.

90'lar ve 2000'lerin başı arasında çocukluğunu yaşayanlar, Tamagotchi'nin ne olduğunu muhtemelen oldukça iyi biliyor. Ülkemizde "sanal bebek" olarak piyasaya sürülen bu ürün, Bandai Namco'nun piyasaya sürdüğü hem bir oyun konsolu hem de bir oyundu. Sanal bir evcil hayvan beslediğimiz bu oyunda, sanal bebeğimizin yemek, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi görevleri yapıyorduk.

Geçtiğimiz günlerde Tamagotchi'nin çıkışının 20. yılına özel yeniden piyasaya sürülen oyun/konsol, şimdi de 2018'de "My Tamagotchi Forever" ismiyle Android ve iOS işletim sistemlerine oyun olarak gelmeye hazırlanıyor. Yine bildiğimiz gibi bir sanal bebek oyunu bakımı yapacağımız oyunda ek olarak bir de sanal bebeğimizi "Tamatown"da gezdirip aynı zamanda onunla fotoğraflar çektirebileceğiz.

Günümüz de mobil oyun olarak bir sürü eşleniği olsa da Tamagotchi'nin kendi markasıyla tekrar mobil oyun piyasasına giriyor olması anılarımızı canlandırdı. Muhtemelen Tamagotchi'yi hatırlayan nesil için oyunu oynamak biraz absürt kaçacak olsa da, en azından bizden sonraki nesillerin de sorumluluk duygusunu geliştirecek olması bizim içimizi heyecanla kapladı. Oyun daha piyasaya sunulmadı ancak daha geniş bilgi için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?