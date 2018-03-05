Oscar ödülleri, perde önünde ve perde arkasında filmlerin yapım sürecine ilişkin hemen hemen her alanda bir kategori içeriyor. ABD’deki Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ağırlıklı olarak Hollywood filmlerine ve belgesellerine ödül verilen geleneksel tören, sinema ve sanat tarihinin en prestijli ve uzun soluklu organizasyonlarından birisi.
Bu yıl Shape of Water ve Dunkirk gibi yapımların adaylıkta öne çıktığı filmlerin hepsi gerçekten de izlemeye değer. Ancak Oscar’a aday olmak bile bir saygınlık kazandırırken, ödülü ancak bir kişi kucaklıyor.
İşte baştan sona, 2018 Oscar ödüllerinin kazananları:
En İyi Film, Kazanan: The Shape of Water
Filmin kazandığı diğer ödüller:
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
En İyi Film Müziği
En İyi Yönetmen
En İyi Kadın Oyuncu, Kazanan: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Filmin kazandığı diğer ödüller:
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell
En İyi Erkek Oyuncu, Kazanan: Gary Oldman (Darkest Hour)
Filmin kazandığı diğer ödüller:
- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kazanan: Allison Janney (I, Tonya)
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Yabancı Dilde En İyi Film, Kazanan: A Fantastic Woman
En İyi Animasyon Filmi, Kazanan: Coco
Filmin kazandığı diğer ödüller:
- En İyi Özgün Şarkı
En İyi Belgesel Film, Kazanan: Icarus
En İyi Kısa Animasyon Filmi, Kazanan: Dear Basketball
En İyi Kostüm Tasarımı, Kazanan: Phantom Thread
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En İyi Film Kurgusu, Kazanan: Dunkirk
Filmin kazandığı diğer ödüller:
- En İyi Ses Miksajı
- En İyi Ses Kurgusu
En İyi Özgün Senaryo, Kazanan: Get Out
En İyi Görüntü Yönetimi, Kazanan: Blade Runner 2049
Filmin kazandığı diğer ödüller:
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En İyi Görsel Efekt
En İyi Uyarlama Senaryo, Kazanan: Call Me By Your Name
En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon), Kazanan: The Silent Child
En İyi Kısa Belgesel, Kazanan: Heaven is a Traffic Jam on the 405