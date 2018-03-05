Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl, belirli dallarda belirlenen en iyi filmlere ve aktörlere verilen 90. Akademi Ödülleri (Oscar) sahiplerini buldu. Törene Shape of Water filmi damgasını vurdu.

Oscar ödülleri, perde önünde ve perde arkasında filmlerin yapım sürecine ilişkin hemen hemen her alanda bir kategori içeriyor. ABD’deki Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ağırlıklı olarak Hollywood filmlerine ve belgesellerine ödül verilen geleneksel tören, sinema ve sanat tarihinin en prestijli ve uzun soluklu organizasyonlarından birisi.

Bu yıl Shape of Water ve Dunkirk gibi yapımların adaylıkta öne çıktığı filmlerin hepsi gerçekten de izlemeye değer. Ancak Oscar’a aday olmak bile bir saygınlık kazandırırken, ödülü ancak bir kişi kucaklıyor.

İşte baştan sona, 2018 Oscar ödüllerinin kazananları:

En İyi Film, Kazanan: The Shape of Water

Filmin kazandığı diğer ödüller:

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

En İyi Film Müziği

En İyi Yönetmen

En İyi Kadın Oyuncu, Kazanan: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Filmin kazandığı diğer ödüller:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell

En İyi Erkek Oyuncu, Kazanan: Gary Oldman (Darkest Hour)

Filmin kazandığı diğer ödüller:

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kazanan: Allison Janney (I, Tonya)

Yabancı Dilde En İyi Film, Kazanan: A Fantastic Woman

En İyi Animasyon Filmi, Kazanan: Coco

Filmin kazandığı diğer ödüller:

En İyi Özgün Şarkı

En İyi Belgesel Film, Kazanan: Icarus

En İyi Kısa Animasyon Filmi, Kazanan: Dear Basketball

En İyi Kostüm Tasarımı, Kazanan: Phantom Thread

En İyi Film Kurgusu, Kazanan: Dunkirk

Filmin kazandığı diğer ödüller:

En İyi Ses Miksajı

En İyi Ses Kurgusu

En İyi Özgün Senaryo, Kazanan: Get Out

En İyi Görüntü Yönetimi, Kazanan: Blade Runner 2049

Filmin kazandığı diğer ödüller:

En İyi Görsel Efekt

En İyi Uyarlama Senaryo, Kazanan: Call Me By Your Name

En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon), Kazanan: The Silent Child

En İyi Kısa Belgesel, Kazanan: Heaven is a Traffic Jam on the 405