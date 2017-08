Telefon Kullanan Kızılderili Zaman Yolculuğu İşareti mi?

1937'de İtalyan Sanatçı Umberto Romano tarafından yapılan ve 17. yüzyılda geçen bir sahneyi anlatan "Bay Pynchon ve Springfield'a Yerleşmek" isimli tabloda, elinde akıllı telefona benzer bir obje tutan kızılderili komplo teorilerinin odağı haline geldi.

Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin Springfield kentinde bulunan eski posta ofisinde bulunan, şu an ki "Massachusetts Eyalet Ofisi İşleri Binası"nda asılı olan ve İtalyan sanatçı Umberto Romano tarafından 1937'de yapılan bir tablo, zaman yolculuğunun bir kanıtı olduğu yönündeki iddialarla gündemde. "Bay Pynchon ve Springfield'a Yerleşmek" isimli ve 17. yüzyıldaki bir anı tasvir eden tablo, elinde akıllı telefon benzeri bir obje tutan kızılderili tasviri yüzünden komplo teorilerinin gündemi haline geldi.

"Umberto Romano'ya ait orjinal ismi "Mr. Pynchon and the Settling of Springfield" olan tablo"

Tarihçiler ve araştırmacılara göre elinde ne tür bir obje tuttuğu bilinmeyen kızılderilinin bir sanatçı tarafından tasvir edilmesinden dolayı, bunun zaman yolculuğunun kanıtı olamayacağı düşünülüyor. Pennsylvania Üniversitesi Antropoloji Departmanı'ndan Dr. Margaret Bruchac'a göre obje hem tutuluş şeklinden dolayı hem de tutan kişinin odaklanma biçiminden dolayı akıllı telefon benzetmesi yapılabilir. Ancak bunu yapanın bir sanatçı olmasından dolayı hemen bir yargıya varılmaması gerektiğini de vurgulayan Bruchac, objenin bir tür demir bıçak olmasının daha büyük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Amerikalı bağımsız tarihçi Daniel Crown'a göre ise akıllı telefon benzeri nesnenin aslında bir ayna olabileceği yönünde. Çünkü Crown'a göre 17. yüzyılda Amerika Kıtası'na gelen Avrupalı'ların ayna teknolojisini Kızılderililere tanıtıldıkdan sonra, Kızılderili toplumlarında oldukça yaygın bir eşya haline gelmiş. Tablonun Avrupalıların Amerikan yerlilerine kendi teknolojisi ve kültürüyle tanıştırdığını düşünen Crown, objenin ayrıca bir dini kitapta olabileceğini de belirtti.

"Tabloda elinde akıllı telefona benzer objeyi tutan kızılderilinin daha yakından olan hali"

İster dini kitap, ister ayna, isterse de demir bir bıçak olsun, tablonun yapılışından 80 yıl sonra tekrardan insanların odağına girdiği bir gerçek. Sanat uzmanları tarafından objenin ne olduğu zamanla ortaya çıkaracaktır. Peki sizin Kızılderilinin tuttuğu nesneyle ilgili düşünceniz nedir? Tablodaki Kızılderili gerçekten zaman yolculuğuna işaret olarak akıllı telefon mu tutuyor, yoksa abartılıyor mu?