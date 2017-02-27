900 Bin TL’ye Satılan Hitler’in Telefonu, Sahte Olabilir!

Hitler'in acil durum telefonu olduğu söylenen antika parça 900 bin TL'ye alıcı bulmuştu. Ancak antikayı satan kişi, bunun en az 2 milyon TL edeceğini ileri sürüyor. Bazı uzmanlar ise telefonun sahte olduğunu ileri sürüyorlar.

Geçtiğimiz hafta Adolf Hitler’in acil durum telefonu olduğu bilinen bir telefon, ABD’de açık arttırma ile satışa çıkarılmıştı. 243.000 dolara (yaklaşık 900 bin TL) satılan telefonun sahte olabileceği ileri sürülüyor.

Üzerinde bir kartal, bir svastika (Nazi işareti) ve Hitler’in ismi olan kırmızı renkli telefonun, yaklaşık 500.000 dolar gibi bir fiyata satılması bekleniyordu. Ancak açık arttırmada bu fiyatın yarısına bile ulaşılamadı. Bunun nedeninin, bazı antika uzmanlarının nesnenin orijinalliğinden şüphe ederek danışmanlık yaptıkları alıcıları müzayedeye katılmamaya ikna etmesi olduğu söyleniyor.

Telefonu satışa çıkaran İngiliz vatandaşı Ranulf Rayner, ABD’li bazı kuruluşların kelepire konmak için dedikodu çıkarttığını ileri sürdü. “Bu dedikodular yüzünden oğullarım ile aram açıldı. Satmamı değil bir İngiliz müzesine bağışlamamı istediler” diyen Rayner, iddialardan oldukça rahatsız. Reyner “Keşke satmasaydım, ABD’liler bu asılsız dedikoduları çıkardılar” diyor.

Ranufl Rayner’in babası bir Britanya subayıydı. İddiasına göre Rus birlikleri Berlin’e girdiklerinde babasına bu telefonu hatıra için vermişlerdi. Rayner, telefonun Hitler’e ait olduğunu Siemens firmasının arşivlerinden doğruladığını ileri sürüyor. Ancak Frankfurt İletişim Müzesi’nin başkanı Frank Gnegel, telefonun boyasının şüphe uyandırdığını söylüyor. Gnegel, Hitler’in plastik boyadan bir telefondan haz etmeyeceğini düşünüyor. ABD’li kuruluşlar dışında bu Alman müzesinin açıklamaları da, telefonun sahte olduğu iddialarını akıllara getiriyor.