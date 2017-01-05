Asus'tan Yeni Telefonu İçin '92 Megapiksel Fotoğraf Çekebiliyor' İddiası!

Asus'un yeni hamlesi akıllı telefon dünyasındaki sınırları birkaç adım öteye taşıyabilir. Zira şirketin iddiası 92 megapiksellik fotoğraf kalitesine ulaştığı yönünde.

Asyalı teknoloji devi Asus'un Zenfone AR ile ilgili CES 2017'de yaptığı açıklamalar şaşkınlık uyandırıcı. Şirket, 92 megapiksellik fotoğraf kalitesi vadediyor.

Daha önce paylaştığımız haberde, Asus Zenfone AR ile ilgili kilit noktaları sizinle paylaşmıştık. Lakin cihazın kamerası özel birkaç kelamı hak ediyor.

Asus ZenFone AR'ın en çılgın özelliği, şüphesiz kamera becerileri. Asyalı teknoloji devinin açıklamasını baz alırsak, cihaz 92 megapiksel kalitesinde fotoğraflar çekebiliyor. Firma, bunu başarmak için Sony IMX318 sensörünü kullanmış ve dört adet 23 megapiksellik merceği tek potada eritmiş. Asus'un açıklaması, bu hamlenin, standart bir HD kameradan 4 katı net fotoğraflar çekilebilmesine fırsat sağladığı yönünde. Yani standart donanım kalemlerinde, akıllı cihazın 23 megapiksellik kamerası varmış gibi görünse de, kalite ve netlik bunun dört katı oranında. Söz konusu mercek ve kamera mimarisi sayesinde, düşük ışıklı ortamlarda bile yüksek kaliteli fotoğraf çekimine olanak tanıyor.

Teknoloji devi, akıllı bombanın fiyatı hakkında bilgi vermese de, yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacağını duyurmuştu.