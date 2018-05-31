Lenovo yeni amiral gemisi Z5 ile ekran gövde oranı yarışına son vermeye hazırlanıyor. Cihazın 5 Haziran tarihinde tanıtılacağı kesinleşmiş durumda.

Son dönemde çentik akımının yaygınlaşmasıyla birlikte, akıllı telefon kullanıcılarının talep ettiği özelliklerden biri de yüksek ekran gövde oranı oldu diyebiliriz. Bu tür bir talebe karşı kayıtsız kalamayan Lenovo, yeni amiral gemisiyle bu yarışın mutlak hakimi olmayı planlıyor.

Lenovo aynı zamanda bir el bilgisayarı olarak lanse ettiği cihazını, 5 Haziran tarihinde açıklayacağını bildirmesiyle beraber gözler Vivo cephesine çevrildi. Zira Vivo’nun Apex Full View konseptinin tam anlamıyla tanıtılacağı tarih 12 Haziran olarak belirlenmiş durumda. Bu yarışta kimin önde olduğunu görebilmemiz için önümüzde sayılı günler var.

Lenovo Z5’e dair dedikodular ise akıllı telefon meraklılarını oldukça heyecanlandıracak cinsten. Cihazın, 45 gün bekleme süresi ve 4 TB depolama alanına sahip olacağı söylentisinin üstüne bir de AI destekli, çift ana kameraya sahip olacağı dedikodusu kulislerde konuşuluyor.

Neyse ki bu dedikoduların doğruluk payını öğrenmek için önümüzde oldukça kısa bir zaman var. Siz değerli Webtekno takipçileri için Lenovo Z5 hakkındaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek, sizlere en doğru haberi vermek için merakla bekliyor olacağız.