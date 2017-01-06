9500 Yıl Önce İnsanlar Nasıl Görünüyordu?

British Museum'da bulunan 9500 yıllık iskeletin yüzü, teknoloji sayesinde biçimlendirildi.

British Museum'un en değerli eserlerinden biri, 9500 yaşındaki bir insana ait kafatası. Jericho Kafatası olarak adlandırılan fenomen, dijital çağın mucizeleri ile kendine bir yüz edindi.

3 boyutlu yazıcı mimarisine teşekkür etmemiz gerekiyor. Kafatasının göz yuvaları basit deniz kabuklarıyla kaplanmıştı ve neye benzediğine dair kesin bir veri elde etmemiz imkansızdı. 3 boyutlu yazıcı mimarisi sayesinde bu sorun ortadan kalktı. Karşımıza çıkan figür, 40 yaşlarında ve burnu kırılmış bir erkeği andırıyor.

Söz konusu kafatası, arkeolog Kathleen Kenyon tarafından 1953'te, modern Batı Şeria'daki Jericho kentinin yakınlarındaki Tell es-Sultan bölgesindeki kazılarda keşfedildi.

Kenyon buluşunu şöyle açıklamıştı: "7 bin yıldan önce yaşamış bir adamın portresine baktığımızı anlayınca büyük bir heyecana kapıldık. Hiçbir arkeolog böyle bir fenomeni keşfedememişti."

Kenyon'un keşfinden bu yana Ortadoğu'dan Türkiye'ye kadar olan 50'den fazla benzer kafatası bulundu.

9500 yıllık kafatası, 2009 yılınca Micro-ST ile taranınca bazı gerçekler ortaya çıktı: Kafatasının arkasında bir delik vardı, delik toprakla dolmuştu ve çene yapısı bir erkek olduğunun ispatıydı. Kafatasının kopyası, 3 boyutlu yazıcılar ile şekillendirilince ve bazı deformansyonlar keşfedildi.

Hem kafatası, hem de onun 3 boyutlu yapılandırması 19 Şubat'a kadar British Museum'da segilenecek.