958 Drone ile Rekora İmza Atan TIME Dergisinden Tarihi Kapak!

Son yılların en büyük çılgınlığı olan drone teknolojisi, Time dergisinin son sayısına konu oldu. Her sayısında iddialı kapaklarıyla tanınan Time, bu kez hem bir rekora imza attı hem de kurumsal kimliğini unutulmaz bir şekilde gök yüzüne taşıdı.

Dünyanın en büyük medya oluşumlarından birisi olan Time, çağımızda dergiciliğin hala devam etmesine katkı sağlayan en büyük basılı yayınlardan birisi. Yaklaşık bir asırdır, her seferinde akıllara kazınan kapaklar üretmeyi başaran dergi, bu kez aynı şeyi hiçbir insanın bulunmadığı bir kapakla yaptı. Çünkü tam 958 drone, derginin unutulmaz “TIME” başlığını ve ikonik kırmızı bordürlerini gök yüzünde oluşturdu.

Fotoğraf, Intel’in özel hazırladığı bir drone ışık şovunun parçasıydı. Intel, bir süredir yapay zeka yazılımlarının gücünü göstermek adına insanlar tarafından yönlendirilmeyen drone cihazlarıyla, dünyanın farklı köşelerinde akıl almaz şovlar gerçekleştiriyor.

Aşağıdaki manzarada tam 100 metrelik uzunluğuyla tarihin en büyük dergi kapağı var:

Bu video ise kapağın hareketli hali:

Ayrıca görüntülerin dergi kapağına uygun bir perspektif oluşturması için yapılan çalışmalar da şu şekilde:

Aslında kapakta yer alan fotoğraf, çekilen görüntülerden alınmış bir enstantaneden ibaret:

Intel’in bağımsız drone sistemleri konusunda özel işlemciler ve yazılımlar geliştirmesiyle, drone teknolojisindeki atılımların hızlanması bekleniyor. Bu nedenle Time dergisinin bu sayısı oldukça özel bir yere sahip. Dergi, haziran ayında çeşitli kitapçılarda bulunabilir.

Drone teknolojisinin yapay zekalarla buluşmasına yönelik pek çok olumlu ya da olumsuz görüş var. Bazı uzmanlar, kötü niyetli aktörlerin drone silahları üretebileceğini ve bur durumun, terör örgütlerine malzeme sağlayacağını savunuyor. Her konuda olduğu gibi, bu tartışmaların kökeni yine yapay zekaların gelişimine dayanıyor.