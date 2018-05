Kadının Kitaba Aldığı Notlar, Öldükten Sonra Çözüldü

Kitaplarınıza başladıktan ya da bitirdikten sonra okuduklarınıza dair notlar almayı hiç düşündünüz mü? Ben bu alışkanlığı 2010 yılında kazanmıştım, buna benzer bir alışkanlığa sahip merhum Stefanie I. Dreyfuss, kitap notlarına kendince bir kısaltma sistemi getirdi.

Twitter kullanıcısı Lauren Tarhis, 96 yaşında hayata gözlerini yuman kayınvalidesi Stefanie Dreyfuss'un okuduğu kitapları çeşitli notlarla arşivlediğini fark etti.

"Geçen hafta annemi kaybettim. O benim en iyi dostlarımdan birisiydi ve hayata gözlerini 96 yaşında kapadı. Hayat boyu süren kitap sevgisini çeşitli kodlarla hep kaydetti. Bu onun kaydettiği kodlar ve eşyalarının arasında bulduğumuz kodların açılımları."

Stefanie Dreyfuss'un yazdığı kodların açılımları ise şöyle:

RB: Readable Banality

Bayağı ancak okunabilir.

RP: Readable Piffle

İçi boş ancak okunabilir.

NFM: Not For Me

Bana göre değil

DNF: Did Not Finish

Bitiremedim.

DNR: Did Not Read

Okumadım.

RP+: One step up from RP

Okunabilirin bir tık üzerinde.

RPM: Readable piffle mystery

Saçma bir gizem kitabı ancak okunabilir

G: Good didn't hold my attention

İyi ancak dikkatimi veremedim.

VB: Very bad

Çok kötü.

NMS: Not my style

Pek benim tarzım değil.

PB: Pretty boring

Oldukça sıkıcı.

NBAL: Not bad at all

Hiç fena değil.

RR: Readable

Okunabilir.

WOT: Waste of Time

Zaman kaybı.

Açıkçası yaşlı kitap kurdu Stefanie Dreyfuss'un beğenisini kazanmak oldukça zormuş. Bununla birlikte böyle bir listeyi çocuklarına ve torunlarına miras bırakmak oldukça zekice bir fikir. Kitap puanlama sitelerinden aşağı kalır yanı olmayan Dreyfuss'un ölüm ilanına buradan ulaşabilir ve onu daha yakından tanıyabilirsiniz.