Kadının Kitaba Aldığı Notlar, Öldükten Sonra Çözüldü

Twitter kullanıcısı Lauren Tarhis, 96 yaşında hayata gözlerini yuman kayınvalidesi Stefanie Dreyfuss'un okuduğu kitapları çeşitli notlarla arşivlediğini fark etti.
"Geçen hafta annemi kaybettim. O benim en iyi dostlarımdan birisiydi ve hayata gözlerini 96 yaşında kapadı. Hayat boyu süren kitap sevgisini çeşitli kodlarla hep kaydetti. Bu onun kaydettiği kodlar ve eşyalarının arasında bulduğumuz kodların açılımları."
Stefanie Dreyfuss'un yazdığı kodların açılımları ise şöyle:
RB: Readable Banality
Bayağı ancak okunabilir.
RP: Readable Piffle
İçi boş ancak okunabilir.
NFM: Not For Me
Bana göre değil
DNF: Did Not Finish
Bitiremedim.
DNR: Did Not Read
Okumadım.
RP+: One step up from RP
Okunabilirin bir tık üzerinde.
RPM: Readable piffle mystery
Saçma bir gizem kitabı ancak okunabilir
G: Good didn't hold my attention
İyi ancak dikkatimi veremedim.
VB: Very bad
Çok kötü.
NMS: Not my style
Pek benim tarzım değil.
PB: Pretty boring
Oldukça sıkıcı.
NBAL: Not bad at all
Hiç fena değil.
RR: Readable
Okunabilir.
WOT: Waste of Time
Zaman kaybı.
Açıkçası yaşlı kitap kurdu Stefanie Dreyfuss'un beğenisini kazanmak oldukça zormuş. Bununla birlikte böyle bir listeyi çocuklarına ve torunlarına miras bırakmak oldukça zekice bir fikir. Kitap puanlama sitelerinden aşağı kalır yanı olmayan Dreyfuss'un ölüm ilanına buradan ulaşabilir ve onu daha yakından tanıyabilirsiniz.