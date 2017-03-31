97 Yerli Senaristten Bildiri: Artık 60dk’dan Uzun Dizi Senaryosu Yazmayacağız!

Son dönemde çıkan dizilerin orantısız sürelerinden bunalan 97 ayrı yerli senarist, ortak bildiri yayınlayarak 60dk’dan uzun bölüm süreleri olan dizilere senaryo yazmayacaklarını duyurdu.

Son dönemde iyice hareketlenen Türk dizi dünyasında olabildiğince uzun hatta film gibi saatlerce süren bölümler görmekteyiz. Yurt dışındaki örnekleri maksimum 60dk olan diziler, nasıl bizim için hoş geliyorsa, ülkemizde de uzayan diziler bir süre sonra saçma gelebiliyor.

Bunun asıl sebebi ise uzun senaryo yazmaları gereken senaristlerin bir süre sonra konuyu uzun sürelerden ötürü devam ettirememeleri. Tabiki bu durum senaristin beceriksizliği değil, yapımcıların sıkıştırmaları ve kısa süre içerisinde bir film uzunluğunda senaryo yazması gerekmesi olarak dikkat çekiyor.

Örnek vermek gerekirse yaklaşık 1.5-2 saat süren Sherlock dizisi uzun süreli bölüm olayına örnek olsa da yılda sadece 3-4 bölüm çıkmasıyla senaristin de kafası rahat oluyor. Ancak ülkemizde her hafta bir film yazması gereken senaristler artık bundan resmen bunalmış. Bu konu hakkında #YerliDiziYersizUzun sloganıyla bildiri yazan senaryo yazarları derneği, şu ifadeleri kullanıyor;

İLAN EDİYORUZ: #YerliDiziYersizUzun

"Türkiye dizi sektöründe, senaryo yazarları olarak mutsuzuz.

Dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan, sadece hakkıyla üretme sürecini değil, izleme sürecini de imkansız kılan 120-150 dakikalık diziler yazmaktan dolayı şiddetli mutsuzluk içindeyiz...

140 dakika, çarpı 30 küsür hafta boyunca, hikâye anlatmaya çalışırken, dramanın gereği olan tüm temel ögelerden verdiğimiz tavizlerden ötürü, temposuz, akmayan, uzun bakışmalar, müzik-altılar ve flashbackerle şişirilmiş bölümler yazmaktan ötürü mutsuzuz.

Her hafta 140 dakikalık metin üretmek için, hayatımızda başka hiçbir şey yapmaya fırsat vermeyecek şekilde çalışmaya mecbur olmaktan ötürü mutsuzuz.

Mesleğimize olan aşkımız, tutkumuz mevcut durumu devam ettirme gücünü bize verirken, bu tempoya ayak uyduramadığı ya da uydurmak istemediği için mesleği bırakmış pek çok ustamız, meslektaşımız adına mutsuzuz.

Yazdığımız dizilerin her bir bölümünün, yurt dışına satılırken üçe bölünmesi ve çarpı 3 bölüm para kazandırması uğruna, sinema dilinden uzak, günlük hayat ritminde akan senaryolar yazdığımız için mutsuzuz.

Bir hafta içinde 140 dakika, tempolu ve sürükleyici bir bölüm yazmanın imkansızlığına rağmen, arada hasbel kader iyi yazdığımız bölümlerin de zamansızlıktan ötürü deforme edilmesi ya da etkisiz çekilmesi yüzünden mutsuzuz...

Dünyanın hiçbir yerinde bu sürelerde dizi yazılmaz ve üretilmezken; yıllar önce 90 dakikaya hayır dediğimiz ‘Yerli Dizi, Yersiz Uzun!’ eyleminden bu yana yayın süreleri 150 dakikalara çıkmış olduğu için; mesleğimiz, işimize olan saygımız, hikaye ve senaryo üretirken sahip olduğumuz profesyonel görüşler ve insani şartlarda çalışma arzumuz yok sayıldığı için mutsuzuz.

Bu tempo yüzünden çok hızlı yıprandığımız, yıprandığımız için de, yapımcıların kolayca senarist değiştirebilme halinden ötürü mutsuzuz.

Süreler yüzünden hikayelerimizi hızlı tükettiğimiz, sonrasında top çevirerek kendi hikaye ve karakterlerimize ihanet eder duruma düştüğümüz için mutsuzuz...

Uzun süreler yüzünden hikayesini sezon finalinden önce tüketen, tükettiği için de sezon ortasında final yapan diziler ve işsiz kalan bütün dizi çalışanları adına mutsuzuz.

Yapım şirketlerinin, aynı saatte diğer kanalda yayınlanan diziden daha uzun süre yayında kalma hırsı uğruna, daha uzun bölüm talep etmesinden; hikâye süresini, hikayenin kendisinin belirlemesi gerekirken, bu rekabetin mevcut süreyi belirler duruma gelmesi saçmalığından ötürü külliyen mutsuzuz!

Dizi sürelerinin kısalmasının, Türkiye dizi sektöründe çalışan her birim ve her birey için, daha insani şartlarda yazmak, üretmek, çekmek, oynamak ve daha evrensel, daha kaliteli işler yapabilmek için hayati olduğunun altını çizerek,

Biz aşağıda ismi bulunan senaryo yazarları olarak 60 dakikadan uzun süren diziler yazmamak için bir araya geldiğimizi, güç birliği oluşturduğumuzu ve görmezden gelinemeyecek, gözden çıkarılamayacak bir çoğunluğa ulaşmak için çalıştığımızı sektöre ve kamuoyuna ilan etmek isteriz.

Dizilerin ve kanalların gelir kaynağı olan reklam bütçelerinin, bu sürelere göre revize edilmesini, tüm birimlerin bu konuda iş birliği içinde olmasını ve el birliğiyle, hızla bir batağa doğru giden Türkiye dizi sektörünün intiharına mani olmak için bu karar ve eylemimizin desteklenmesini bütün oyuncu, set çalışanı, yönetmen arkadaşlarımız ile yapımcılarımıza rica ile beyan ederiz."

Bu açıklamanın altına imzasını atan Vatanım Sensin, Arka Sokaklar, Paramparça, Kiralık Aşk, Poyraz Karayel ve Adını Sen Koy gibi bilinen dizilerin senaryolarını da yazan senaristlerin olduğu tüm lise ise şu şekilde;

Selcan Özgür Ezgi Özcan (Seviyor Sevmiyor) Zeynep Küçükerciyes (Adını Sen Koy) Nuran Evren Şit (Vatanım Sensin) Ali Aydın (Vatanım Sensin) Funda Alp Meriç Demiray Cem Görgeç Cenk Boğatur Derem Çıray (Paramparça) Berfu Ergenekon (Anne) Ercan Mehmet Erdem (46 Yok Olan) Ceylan Güleç (Kiralık Aşk) Sinan Biçici (Hayat Bazen Tatlıdır) D. Gülden Çakır Melih Çam (Hayat Şarkısı) Özlem Elginöz (Kırgın Çiçekler, Aşk ve Mavi) Mahinur Ergun (Hayat Şarkısı) Ozan Yurdakul (Arka Sokaklar) Erkan Birgören (Kırlangıç Fırtınası) Kerem Deren İlker Arslan (Tatlı İntikam) Deniz Akçay (Bana Sevmeyi Anlat) Birol Elginöz (Kırgın Çiçekler, Aşk ve Mavi) Ayça Üzüm (Paramparça) Özlem Yılmaz (Kara Sevda) Burcu Görgün (Kara Sevda) Pınar Bulut Ethem Özışık (Poyraz Karayel) Cüneyt Bolak Barış Erdoğan Ayşenur Sıkı (Vatanım Sensin) Melek Seven (Poyraz Karayel) Deniz Gürlek (Poyraz Karayel) Melih Özyılmaz (Poyraz Karayel) Gökhan Horzum Cansu Çoban (Yüksek Sosyete) Serap Gazel (Dayan Yüreğim) Sinan Yurdakul (Arka Sokaklar) Murat Özdemir (Adını Sen Koy) Deniz Dargı (Güneşin Kızları, Güneşi Beklerken) Murat Aras (Seksenler) Güliz Kucur Didem Ayberkin İlker Barış(Kiralık aşk) Gül Abus (Kırgın Çiçekler, Aşk ve Mavi) Berrin Tekdemir Nilgün Öneş Neşe Cehiz Elif Usman Ergüden (Cesur ve Güzel) Nergis Otluoğlu Akoğlu (Vatanım Sensin) Nuriye Bilici (Vatanım Sensin) Sema Ali Erol Mahir Erol Ercan Durmuş Hakan Bonomo Aksel Bonfil Serdar Soydan (Cesur ve Güzel) Alphan Dikmen (Hangimiz Sevmedik) Başak Angigün Hazan Toma (Adını Sen Koy) Teoman Gök (Adını Sen Koy) Münevver Yıldız (Adını Sen Koy) İnan Güngören (Adını Sen Koy) Eren Azak (Adını Sen Koy) Elif Yılmaz (Adını Sen Koy) Pınar Ordu (Tatlı İntikam) Feza Doğru Burcu Över (Kırgın Çiçekler, Aşk ve Mavi) Deniz Madanoğlu (Bu Şehir Arkandan Gelecek) Korcan Derinsu (Deli Sevda) Cihan Çalışkantürk (Deli Sevda) Yılmaz Şahin Yeşim Çıtak (Kırgın Çiçekler) Ozan Aksungur Yelda Açıkgöz Onur Ünlü Orçun Okşar Gözde Baykara Sevgi Saygı Sinan Tuzcu Bilal Babaoğlu Pınar Uysal (Seni Kimler Aldı) Betül Yağsağan (Karagül) Fikret Bekler Şahika Erkıran Çakırca Ayşe Günsu Teker Sevgi Yılmaz Aylin Alıveren (İstanbullu Gelin) Ayşin Akbulut (Evlat Kokusu) Gülsüm Öz Gözde Baykara Burak Acar (Elif) Atasay Koç (Evlat Kokusu) Yekta Torun (Umuda Kelepçe Vurulmaz ) Onay Durgun (Kardeş Payı) Tufan Bora (Seni Kimler Aldı)

Şahsen fazlasıyla haklı bulduğum bu olay için umarız oyuncular tarafından da destek alınır ve daha makul sürelerde dizi izlemeye başlarız. Özellikle Blu TV ve Puhu TV'nin bu noktada artısı ve katkısı olacağını düşünüyorum.