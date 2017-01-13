Gittigidiyor'da 971 Bin TL’ye (!) Satışa Sunulan, ‘Bir Saat Ne Kadar Çirkin Olabilir?’ Sorusunun Cevabı Olan Saat

Gittigidiyor’da satışa sunulan bu saat, fiyatı dışında çirkin tasarımıyla da dikkatleri fazlasıyla çekiyor.

Hublot, 1980 yılında İsviçre’nin Nyon kentinde kurulan ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın sponsorlarından olan bir saat şirketi. Şirketin 88 farklı ülkeden topladıkları kaliteli malzemelerle ürettiği saatler arasında bulunan MP05 LaFerrari Titanium, Gittigidiyor’da satışa sunuldu.

Saatin fiyatına diyecek bir şey yok. 971 bin TL ile belki de Türkiye’de satışa sunulan en pahalı saat olma özelliğini taşıyor. Fakat bizim dikkatimizi asıl çeken şey, tasarımının oldukça başarısız olması -gerçi zevkler ve renkler tartışılmaz ama hakikaten çirkin yani-. Kordonu kauçuktan olan saatin ana gövdesi ise titanyum kaplama.

Neyse ki eğer satın alırsanız 50 TL ekstra bonus kazanıyorsunuz da saati biraz daha ucuza getirmiş oluyorsunuz :) Saatin Gittigidiyor’daki bağlantısına şuradan ulaşabilirsiniz. Fotoğraflarına da aşağıdan göz gezdirebilirsiniz.