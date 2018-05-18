Dünyanın en önemli buluşlarından olan internet, pek çok insanın hayatını beklenmedik bir yönde değiştirdi, değiştirmeye de devam ediyor. 105 yaşındaki Dagny Carlsson da bu hayatlardan birisine sahip oldu, ancak önemli bir farkla.

İnternet sayesinde artık çoğu insan işini daha kolay bir şekilde icra etmeye başladı. Elbette böylesine geniş çaplı bir buluşun yok ettiği meslekler de vardı. Değişime ve dönüşüme ayak uyduramayanlar ise bir şekilde farklı işlere yöneldiler.

Dijital çağın getirdiği bu değişimi ise hep gençlere ve çocuklara yakıştırdık. Çevremizde 50 yaşını aşmış kişilerin teknoloji ile olan sınırlı ilişkilerini gördükçe, yaşça büyük insanların bu dünyayı hiç tanımayacaklarını düşündük. İsveç’de yaşayan Dagny Carlsson ise bu genel kanıyı bozan en tatlı istisnalardan birisi oldu.

99 yaşında bilgisayar sahibi olan Carlsson, şu anda 105 yaşında. Binlerce hayranına ulaştığı bir blogu var:

Yaşından dolayı İsveç basınında uzun yaşama yönelik söylemleriyle tanınan Carlsson, kendisini gençleştiren şeyin bilgisayar olduğunu söyledi. Tüm akranlarına aynı şekilde bilgisayar kullanmayı öneren dünya tatlısı teyze, aynı şevk ve istekle binlerce insana blog sayfası üzerinden sesleniyor.

Carlsson, 100. yaşından sonra katıldığı cenazelerin sayısını hatırlayamadığını esprili bir dille açıklıyor. Şimdilerde kendisi, ülkesinin en sempatik ve sevilen simalarından birisi.

Herkesin Dagny teyze gibi yaşam dolu olması ümidiyle. Kendisinin blog sitesine buradan ulaşabilirsiniz.