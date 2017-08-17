A'dan Z'ye Nokia'nın Amiral Gemisi Nokia 8 İncelemesi

Geçmiş yılların en gözde telefon üreticilerinden birisi olan Nokia, bu sene hızlı bir atağa geçti diyebiliriz. Nokia 3,5 ve 6 modellerinden sonra amiral gemisi olan Nokia 8'i tanıttı. Londra'da gerçekleştirdiği lansman ile Android tabanlı yeni üst segment olan Nokia 8, oldukça güzel detaylara sahip.
Nokia Geri Dönüyor: Amiral Gemisi Nokia 8 Tanıtıldı!
Boyutlar ve Ağırlık
151.5 mm uzunluğunda, 73.7 mm genişliğinde olan Nokia 8'in en ince derinliği 4.6 mm, en kalın noktası ise 7.9 mm. Telefonun arka kısmı ise ufak bir kavise sahip.
Tasarım
Nokia 8'in arka tarafında Leica lensli çift kameraya yer verilmiş. Fazla karışık olmayan arka tasarımda bütün donanımlar alt alta sıralanmış. Parlak ve mat modelleri bulunan yeni Nokia'nın parlak modeli, anladığımız kadarıyla biraz parmak izi tutuyor.
Ön kısımda ise alt tarafta 3 tane tuşun olduğunu görüyoruz. Ortada olan derin olan tuş ise parmak izi okuyucusunu taşıyor. 2560 x 1440 çözünürlüğü destekleyen 5.3 inç IPS LCD ekrana sahip olan Nokia 8'in ekranı, çizilmelere ve kırılmalara karşı 2.5D kavisli Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Parlak Mavi, Parlak Bakır,Temperli Mavi ve Gümüş renk seçenekleri ile gelecek olan telefonun ön paneli siyah olarak tasarlanmış. Ayrıca yine ön tarafta, ahizenin yanında düşük ışıkta daha iyi öz çekim yapmak için led flaş bulunuyor.
Kamera
Arkada yer alan iki Zeiss Lensli kamera 13 megapiksel ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Çift ton led flaşa sahip olan telefonumuz kamera konusunda bizleri mutlu edebilir. 13 megapiksel ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip olan ön kamerası ve ön tarafta bulunan flaş, öz çekim severler için biçilmiş kaftan diyebiliriz.
Fiyat ve Çıkış Tarihi
Nokia 8, 6 Eylül'de global olarak 599€ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Vergiler ile birlikte ülkemizde 3 bin TL'nin üzerinde satışa çıkması bekleniyor.
Teknik Özellikler
|Ekran
|5.3 in IPS LCD ekran
2560 x 1440 çözünürlük
700 nts parlaklık
Corning Gorilla Glass 5, 2.5D cam
|İşlemci
|Snapdragon 835
|Grafik İşleme Birimi
|Adreno 540
|RAM
|4 GB RAM
|Depolama
|64 GB
microSD ile birlikte 256 GB'a kadar yükseltilebilir.
|Kamera
|Arka Kameralar: 13 MP (Renk + OIS ) + 13 MP (Mono) Zeiss , f/2.0diyafram açıklığı
Ön Kamera: 13MP f/2.0 diyafram + ön flaş
|Bağlantı
|LTE CAT 9 450Mbps/50Mbps
|Bağlantı ve Sensörler
|USB Type-C
USB3.1 Gen 1 (5 Gbps)
3.5 mm kulaklık girişi
Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü, Hızlanma ölçeği, E-pusula, Jiroskop, Parmak izi sensörü, Barometre
Bluetooth 5.0
GPS
NFC
|Su Dayanıklığı
|Tamamen su geçirmez değil, sadece suya dayanıklı IP54
|Batarya
|3,090 mAh batarya
Hızlı Şarj 3.0
|İşletim Sistemi
|Şu an için Android 7.1 Nougat ile gelecek cihaz Android O güncellemesini alacak.
|Renkler
|Parlak Mavi, Parlak Bakır, Temperli Mavi ve Gümüş
|Boyutlar ve Ağırlık
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151.5 x 73.7 x 7.9 mm