A'dan Z'ye Nokia'nın Amiral Gemisi Nokia 8 İncelemesi

Nokia geçtiğimiz aylarda Android tabanlı yeni telefonlarını çıkarmıştı. Giriş ve orta segment seviyesinde olan bu cihazlar çıktıktan sonra gözler Nokia'nın amiral gemisindeydi.

Geçmiş yılların en gözde telefon üreticilerinden birisi olan Nokia, bu sene hızlı bir atağa geçti diyebiliriz. Nokia 3,5 ve 6 modellerinden sonra amiral gemisi olan Nokia 8'i tanıttı. Londra'da gerçekleştirdiği lansman ile Android tabanlı yeni üst segment olan Nokia 8, oldukça güzel detaylara sahip.

Boyutlar ve Ağırlık

151.5 mm uzunluğunda, 73.7 mm genişliğinde olan Nokia 8'in en ince derinliği 4.6 mm, en kalın noktası ise 7.9 mm. Telefonun arka kısmı ise ufak bir kavise sahip.

Tasarım

Nokia 8'in arka tarafında Leica lensli çift kameraya yer verilmiş. Fazla karışık olmayan arka tasarımda bütün donanımlar alt alta sıralanmış. Parlak ve mat modelleri bulunan yeni Nokia'nın parlak modeli, anladığımız kadarıyla biraz parmak izi tutuyor.

Ön kısımda ise alt tarafta 3 tane tuşun olduğunu görüyoruz. Ortada olan derin olan tuş ise parmak izi okuyucusunu taşıyor. 2560 x 1440 çözünürlüğü destekleyen 5.3 inç IPS LCD ekrana sahip olan Nokia 8'in ekranı, çizilmelere ve kırılmalara karşı 2.5D kavisli Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Parlak Mavi, Parlak Bakır,Temperli Mavi ve Gümüş renk seçenekleri ile gelecek olan telefonun ön paneli siyah olarak tasarlanmış. Ayrıca yine ön tarafta, ahizenin yanında düşük ışıkta daha iyi öz çekim yapmak için led flaş bulunuyor.

Kamera

Arkada yer alan iki Zeiss Lensli kamera 13 megapiksel ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Çift ton led flaşa sahip olan telefonumuz kamera konusunda bizleri mutlu edebilir. 13 megapiksel ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip olan ön kamerası ve ön tarafta bulunan flaş, öz çekim severler için biçilmiş kaftan diyebiliriz.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Nokia 8, 6 Eylül'de global olarak 599€ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Vergiler ile birlikte ülkemizde 3 bin TL'nin üzerinde satışa çıkması bekleniyor.

Teknik Özellikler