A Haber'e Çıkan Akademisyen: "YPG Neyse Bitcoin de Odur!"

A Haber televizyon kanalına konuk olan Doç Dr. Hilmi Erdoğan Yayla, Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nun değerlendirildiği canlı yayında “YPG neyse Bitocin de odur bizim için” açıklamalarıyla şok etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugüne kadar düzenlediği en kapsamlı operasyonlardan birisi gerçekleşiyor, tüm televizyon kanalları yapmaları gerekeni yapıp operasyondan gelen bilgileri düzenli olarak halkla paylaşıyor. Haber kanalları Afrin’deki son durum üzerine daha güncel yayınlarla bilgilendirme yapıyorlar.

Afrin’de düzenlenen operasyon ve yankıları tartışılmaya devam ederken, Bitcoin konusu hala ekonomik otoriteleri meşgul ediyor. Bir yatırım aracı, bir değişim birimi ya da altındaki teknolojisiyle bilişim dünyasının en büyük buluşu gibi konular ekseninde dönen tartışmalar var.

A Haber kanalında Afrin’deki operasyon ile ilgili düzenlenen bir canlı yayına konuk olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doç Dr. Hilmi Erdoğan Yayla, her iki konuyu da birleştirerek çok ilginç bir söylemde bulundu.

"YPG ne ise Bitcoin de odur bizim için. Burada Bitcoin'e yatırım yapanların dikkatli olmalarını ve Amerika'nın örümcek ağına takılmamalarını istiyorum."

Daha açıklamanın başında yapılan bir hatayı düzeltip, kalan kısma değinmek istiyoruz: Cebimizde dolar değil Türk Lirası bulunuyor.

Yayla’nın bu açıklamaları yaparken ne düşündüğünü anlamak cidden zor. Zira Bitcoin sadece ülkemizde bulunan ve bizde aktif olan bir sisteme sahip değil. Bütün dünyada internete erişimi olan her yerde biliniyor, yatırımlar yapılıyor. Bitcoin'in kökeni belli olmadığı için şüphe yaratabilir, son dönemlerde değer kaybetmiş olabilir, ancak onlarca farklı ve güvenilir kripto para birimi var. Para dijitalleşeli çok oluyor, şimdi de yeni bir ekonomik sistemini küresel çapta temelleri atılıyor. Bitcoin bunun bir parçası olacak mı, olmayacak mı bilinmez. Ne olursa olsun Türk halkının bu konuda çok daha doğru bir şekilde bilgilendirilmeye ihtiyacı var.

Çoğu insanı zengin ettiği ve bu işe bilmeden etmeden gireni batırdığı gerçek. Ekonomik bir olay yani. Fakat alt yapısındaki teknoloji olan Blok Zinciri, kripto para dışında pek çok alanda kullanılabilecek tarihi bir buluş.

Bu konuyu alıp, toplum huzurunu ve toprak bütünlüğünü tehdit eden bir terör örgütü unsuru ile bir arada tutmak pek de akla yatkın değil. Yayla’dan Bitcoin konusunu tartışması gerkeyorsa daha farklı yayınlara çıkmasını, eğer kripto paralar ve daha da önemlisi olan alt yapı teknolojileri hakkında fikri yoksa bizi takip etmesini öneriyoruz.