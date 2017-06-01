A Haber'in TSK Haberi Bilgisayar Oyunu Çıktı!

A Haber’in, TSK’nın PKK’ya yaptığı operasyon şeklinde yayınladığı görüntülerin, Arma isimli bilgisayar oyununa ait olduğu anlaşıldı.

Oyundaki bir çatışmayı sanki operasyon sırasında çekilmiş görüntüler olarak lanse eden A Haber, görüntüleri Atak helikopterinin operasyonuyla birleştirdi. Telsiz konuşmalarının monte edildiği video, daha sonra A Haber tarafından internetten kaldırıldı.

Video haber kanalı tarafından kaldırılmış olsa da YouTube’da yaptığımız ufak bir arama ile söz konusu videoya rahatlıkla ulaştık -hemen aşağıda-. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl da ATV, GTA hilelerini 'darbe şifresi' olarak yayınlamış ve de sonrasında yaptıkları hata için özür dilemişti.

Oyundan kısaca bahsedeceksek askeri bir oyun olan Arma, ilk olarak Windows platformu için 10 Kasım 2006’da piyasaya sürülmüştü. Seri haline gelen oyunun daha sonra 2. ve 3. sürümleri çıkmıştı. Son oyun olan Arma 3, 12 Eylül 2013’te piyasaya sürülmüştü. Masaüstüyle sınırlı kalmayan oyun, daha sonra iOS ve Android platformları için de geliştirilmişti.