İlk kez yayınlanan oyunun fragmanı, oyuncuların kostümleri ve hikayenin zenginliğiyle seyircinin beğenisini kazanacak.

Madeleine L’Engele’nin bilim fantezi klasiğinin uyarlamasının yönetmenliğini yapan Ava DuVernay (Selma), yardımcı olarak birkaç önemli ismi de yanına almış.

Oprah, Mindy Kailing ve Reese Witherspoon gibi karakterler kutsal varlık üçlüsünü oynuyorlar. Chris Pine ve Gugu Mbatha-Raw ise evli bilim insanlarını. Aynı zamanda Michael Pena, Zach Galifianakis ve Andre Holland’ da filmde yer alıyorlar.

Fakat bu gösterinin gerçek yıldızı, Meg Murry’i oynayan 14 yaşındaki yeni oyuncu Storm Reid. Meg’in babası (Pine) kaybolduğunda, onu geri getirmek için küçük kardeşi (Deric McCabe) ve arkadaşı (Levi Miller) ile birlikte yola düşer. Sonrasında, zaman ve mekanın yapısından gelen bireysel bir macera devam eder kozmos boyunca.

D23 hakkında konuşan DuVernay, projeye neyin ilgisini çektiğini anlatıyor. “Kendimi bu projede buldum. İçerisinde yer alan çok sayıda insan gördüm. ‘Düşüncelerimi klasik bir romana aktarabilirsem, yeni bir şey yapabiliriz’ diye düşündüm” diyor.

‘Yeni bir şey yapmak’ bir anlamda aykırı bir yapımı ortaya çıkarmak anlamına geliyor. DuVernay ve yapımcıları sizin gibi görünen, gerçek dünyayı andıran bir yapım olmasını istedik sözleriyle hitap ediyorlar izleyiciye.

Yapımda aynı zamanda kitabı daha önce hiç okumadığını itiraf eden Winfrey’ de var. Fakat Winfrey devamla “Ava bana bundan bahsettiğinde, oynanacak karakterin evrenin en bilge kadını, melek gibi kutsal bir varlık olduğunu söylemişti. Üstelik muhteşem kostümler giyinecek ve Bayan Takımı’nın bir parçası olarak Reese ve Mindy ile birlikte çalışılacaktı. Böyle bir teklife kim evet demezdi ki?” dedi.

Winfrey’i kutsal bir varlık olarak görmeye kim evet demez ki? ‘A Wrinkle in Time’ 9 Mart 2018’de tiyatroda gösterime girecek.