A101'den Uygun Ödeme Seçenekleriyle General Mobile GM 5 Plus Kampanyası!

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Türkiye'nin en önemli market zincirlerinden biri olan A101, bu perşembe günü müşterilerine General Mobile GM 5 Plus'ı uygun fiyat ile alma fırsatı sunuyor.

Tüketici elektroniği ürünlerini uygun fiyatlı ya da kampanyalı olarak müşterilerine sunma konusunda BİM ile adeta bir yarış içine girmiş olan A101, 31 Mayıs Perşembe günü müşterilerine General Mobile’ın Android One platformuna üye modeli olan GM 5 Plus’ı uygun ödeme seçenekleri ile alma fırsatı sunuyor.
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General Mobile GM 5 Plus alınır mı?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki GM 5 Plus, General Mobile’ın en yeni nesil akıllı telefonu değil. Android One platformuna üye olan akıllı telefon için şirketin vaadi iki yıl boyunca diğer markalardan çok daha hızlı güncelleme alacak olması. 
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Bununla birlikte dolar ve euro kurunun geldiği nokta da aşikar. Bu şartlar altında 799 TL’ye akıllı telefon bulmak kısa süre sonra bir hayal olabilir. Ayrıca cihazın son Android sürümüne sahip olması, günlük uygulamalarda yüksek performans almanızı sağlayacaktır.

Etiketler: gm 5 plus, a101
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