A101, Uygun Fiyatlı General Mobile GM 8 Go Satacak

Son dönemlerde uygun fiyatlı teknolojik cihazları satışıyla dikkat çeken A101, bu kez de General Mobile GM 8 Go ile dikkatleri üzerine çekiyor.

BİM ve A101, akıllı telefon ve teknolojik ekipmanları uygun satma konusunda adeta birbiriyle yarışıyor. Daha dün 10 Ağustos'ta BİM'in uygun fiyata Lenovo Moto E4 satacağı haberini paylaşmıştık. Bugün bir kampanya haberi de A101'den geldi. General Mobile GM 8 Go, 9 Ağustos'tan A101'de 749 TL'ye satılacak.

A101'in 9 Ağustos'tan itibaren piyasaya sunacağı ürünleri listelediği bülteninde GM8 Go da yer alacak. Türkiye'de şu an 799 TL bandında satılan telefonu satın almak için belki sabahtan kuyruğa girmenizi gerektirecek bir durum yok ama ikinci bir akıllı telefon kovalayanların ilgisini çekebilir. Telefonun 2 sene General Mobile garantisine sahip olacağını da belirtelim.

General Mobile GM 8 Go Özellikler