A101, bu hafta indirimli olarak satışa sunacağı aktüel ürünlerini duyurdu. Aralarında Sony hayranlarını sevindirecek bazı ürünler de bulunuyor.

BİM’le beraber Türkiye’nin en büyük iki marketler zincirinden biri olan A101, 12 Nisan yani bugünden itibaren sunacağı aktüel ürünlerini duyurdu. Yeni kampanyayla birlikte televizyondan telefona pek çok üründe inanılmaz indirimler geliyor. Sanal gerçeklik gözlüğü, kablosuz mouse gibi teknolojik ürünlerin yer aldığı listede, Sony Xperia XA cep telefonu da bulunuyor.

Normalde 840 ila 1399 TL arasında fiyatlarla satılan akıllı telefon, A101 Aktüel farkıyla 799 TL karşılığında satın alınabiliyor. 2 yıl Sony Türkiye garantisi altında olan bu cihaz, yapılan açıklamaya göre A101’in 7000 marketinde de bulunacak.

Sony Xperia XA

Sony’nin daha çok fiyat-performans olarak sunduğu akıllı telefonda 5 inçlik HD ekran bulunuyor. 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı sunan akıllı telefonun en çok güvendiği noktası kamerası. Arka taraftaki 13 MP kamera ile ön tarafında yer alan 8 MP kamera sayesinde bu fiyata göre çok kaliteli çekimler yapabilen akıllı telefon, 2300 mAh’lik bataryası ile birlikte şu anda A101 mağazalarında müşterilerini bekliyor.

Kablosuz Mouse

Sony’nin akıllı telefonu dışında, alanında başarılı A4Tech kablosuz mouse da müşterilerin ilgisini çekecek gibi duruyor. Eğer sizlerin de bu ürünlere ihtiyacınız varsa, ülkemizin dört bir yanında bulunan A101 mağazalarından stoklarla sınırlı olan bu ürünleri satın alabilirsiniz.