Xiaomi Mi A1, aktüel ürünler kategorisinde 19 Nisan’dan itibaren A101’de satışa sunulacak.

Son birkaç yılın en başarılı akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Xiaomi, ülkemizde hala resmi olarak faaliyet göstermese de, ithalatçı garantisi altında ürünler satılmaya devam ediyor. Şimdi de ülkemizin en büyük marketler zincirlerinden A101, bu hafta aktüel ürünler kategorisinde Xiaomi’nin sevilen telefonu Mi A1’i satışa sunacak.

A101'de 19 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak Xiaomi Mi A1, Android One desteğiyle geliyor. Bu sayede Android 8.0 Oreo’nun saf sürümünü destekleyen akıllı cihaz, önümüzdeki sene Android 9.0 P’yi de alacak. İşletim desteği açısından uzun ömürlü bir deneyim sunan akıllı telefon, A101 çatısı altında 4GB RAM ile 64GB’lık depolama alanıyla global versiyon şeklinde satılacak.

5.5 inçlik Full HD bir ekranla birlikte gelen Xiaomi Mi A1, Qualcomm’un orta sınıf yonga setlerinden Snapdragon 625 ile birlikte çalışıyor. 3080 mAh’lik bataryaya sahip cihaz, daha çok amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz çift arka kamera düzenine sahip. Çift kamera sayesinde başarılı bokeh efekti uygulayabilen Xiaomi Mi A1, fiyat konusunda da müşterileri memnun ediyor. Eğer siz de Xiaomi Mi A1’i satın almak istiyorsanız, cihaza 18 Nisan’dan itibaren A101 marketlerinde 1.149 TL karşılığında sahip olabilirsiniz.

A101, 18 Nisan’da Xiaomi Mi A1 dışında birbirinden çeşitli teknolojik cihazları da satışa sunacak. Bunlar arasında kablosuz hoparlörler, bluetooth kulaklıklar, çok girişli USB bellekler, Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik gibi seçenekler bulunuyor. BİM ve A101 arasındaki teknolojik ürünler yarışı devam ediyor. İki firma da müşterilerine daha uygun fiyatlı cihazları sunmaya çalışıyor.