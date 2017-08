Hackerlar Boş Durmuyor: HBO'nun Sosyal Medya Hesabı Çalındı!

Ünlü hacker grubu OurMine, HBO'nun bu zor zamanlarında Facebook ve Twitter hesabını hackleyerek güvenlik teklifinde bulundu.

HBO normal şartlarda muhteşem bir dönemden geçmeyi beklediği 7 haftalık Game of Thrones sezonunda adeta ecel terleri döküyor. Hackerlar tarafından bilgileri çalınarak Game of Thrones'un 4. bölümü yayınlanmış, ardından oyuncuların telefonları ve Game of Thrones dışında birbirinden farklı HBO dizileri paylaşılmıştı.

Tüm bunların dışında dün HBO İspanya ve HBO Nordic’in yanlışlıkla 6. bölümü yayınlaması ile birlikte dizinin son bölümü internete aktarıldı. 6. bölümle birlikte 2 bölümü kalan Game of Thrones’un bundan sonra da başı yanacak mı diyorduk ki, bir olay daha yaşandı.

Yine bir hack olayı yaşayan HBO, bu sefer bizzat kendi sosyal medyasını kaybetti. HBO’nun resmi Facebook ve Twitter hesaplarına erişen OurMine isimli hacker grubu, “Merhaba, OurMine burada. Sadece güvenlik testi yapıyoruz, HBO ekibi lütfen güvenliği yükseltmek için bizimle iletişime geçin - ourmine.org” açıklamalarını bizzat HBO’nun Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Daha önce Mark Zuckerberg, Sundar Pichai gibi isimlerin hesaplarını da hackleyen grup, HBO’nun hesabından iki gönderi paylaşarak sayfayı terk etti. Paylaşılan ikinci gönderide, “Hadi #HBOHacked trendi oluşturalım!” diyen grup, HBO’nun kendisine iletişime geçerek güvenliğini artırabileceğini belirtti. Bununla birlikte hesabı geri alır almaz gönderileri silen HBO’nun da ne yapacağı bilinmiyor.

OurMine, son zamanlarda birçok firmaya bu tarz sarkıntılıklar yapıyor. Netflix, Marvel, Sony Music, Google, Twitter, Niantic gibi büyük firmaları rahat bırakmayan OurMine’ın bu teklifine karşı HBO’dan nasıl bir tepki gelecek, ilerleyen günlerde göreceğiz. Yine de belirtmekte fayda var, HBO’nun öyle ya da böyle sağlam bir sistem kurması gerekiyor.