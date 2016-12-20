AB’den Facebook’a ‘WhatsApp Satın Alımı’ Konusunda Ağır Suçlama: Kandırdılar!

Avrupa Birliği (AB) Facebook’u, WhatsApp’ı satın alma esnasında yanlış ve yanıltıcı bilgiler sağladığı gerekçesiyle suçluyor.

Facebook, WhatsApp’ı 2014 yılında yaklaşık 22 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Bu esnada ise AB düzenleyici kurumuna verilerin iki şirket arasında paylaşılmayacağı ve kullanıcı hesaplarını birleştirmeyeceği yönünde taahhütlerde bulunmuştu. Fakat WhatsApp, geçtiğimiz Ağustos ayında uyguladıkları politikayla ilgili değişikliğe giderek telefon numaraları, profil isimleri gibi verileri Facebook’la paylaşmaya başlamıştı.

AB komisyonu ise Facebook’un 2014 yılında verdiği taahhütlere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle şirketi suçluyor.

Facebook’un 31 Ocak 2017 tarihine kadar bu suçlamalara cevap vermesi gerekiyor. Eğer cevap gelmezse AB komisyonu, Facebook’a toplam cirosunun %1’ine denk gelen (ortalama 170 milyon dolar) para cezası uygulayabiliyor.

AB komisyonu, Avrupa’da faaliyet gösteren büyük şirketlerin birleşmeleri ya da satın alınma işlemlerini denetleyen kurum olma özelliğini taşıyor.