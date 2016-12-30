AB Kriterlerine Göre Türkiye’deki Temiz İl Sayımız Yalnızca 1 Tane!

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘görünmez katil’ tanımını kullandığı hava kirliliği oranının en düşük olduğu ilimiz, yalnızca Çankırı.

Hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘görünmez katil’ olarak tanımlanır. Örgütün elde ettiği verilere göre akciğer kanserine bağlı ölümlerin %36’sına, KOAH’a bağlı ölümlerin %35’ine ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin %24’üne sebep olan durum, hava kirliliği.

Dünya Sağlık Örgütü’nün standart değerlerine göre ülkemizde hava kirlilik oranı normal değerlerin altında kalan (yani havası temiz olan) tek ilimiz Çankırı. Bu ilimizi en yakın takip eden havası temiz illerimiz ise 22 ila 26 değerler arasındaki Tunceli, Eskişehir, Bingöl ve Bitlis.

Türkiye’deki hava kirlilik oranının son yıllarda giderek arttığını belirten Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Başkanı Doç. Dr. Haluk Çalışır, 2012 verilerine göre Türkiye’de yılda yaklaşık 32 bin 670 kişi, hava kirliliğine bağlı sebeplerle yaşamını kaybediyor.

Hava kirliliğinin en önemli bileşeni olan partikül maddeler de tek başına kanser yapıcı olarak ilan edildi ve Grup 1’e eklendi. Grup 1, kanserojen etkisi bulunan dış ortam hava kirliliği olarak tanımlanır. Aşağıda iki temel kirletici kükürtdioksit (SO2) ve partikül maddelerin (PM10) tüm illerimizdeki yıllık ortalamalarını göreceksiniz. (en az yeşil, en çok mavinin tonları olarak baz alınıyor)