AB, Yaz Saati Uygulamasının Yeniden İncelenmesini İstedi!

AB Parlamentosu, insanların sağlığını olumsuz etkilediği ve aşırı yorgunluğa neden olduğu gerekçesi ile yaz saati uygulamasının yeniden incelenmesini istedi.

Bildiğiniz üzere yaz saati uygulaması kış aylarında sabahları, yaz aylarında da akşamları daha fazla gün ışığı alınmasını sağlayan bir uygulamadır ve uygulama kapsamında saatler, bahar ve sonbahar mevsimlerinde ileri ve geri alınır.

Mevcut AB yasası gereğince 28 Avrupa Birliği ülkesinin tamamı yaz saati uygulamasına tabiidir ve bahar/sonbahar mevsimlerinde saatler ileri ve geri alınır. Fakat Avrupa Parlamentosu, mevcut yaz saati uygulamasının incelenmesi gerektiği görüşünde.

Mevcut uygulama yukarıda belirttiğimiz gibi kış aylarında sabahları, yaz aylarında da akşamları daha fazla gün ışığı alınmasını sağlasa da dünya, yaz saati uygulamasının faydaları konusunda tamamen bölünmüş durumda.

Geçtiğimiz ay Finlandiya, Avrupa Birliği’ne yaptığı çağrıda yaz saati uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Finlandiya vatandaşları arasında başlatılan imza kampanyasında 70 bin kişi, yaz saati uygulamasından çıkılması için kampanyaya katıldı.

Avrupa Parlamentosu’nda yer alan Fransız Milletvekili Karima Delli de saatlerin ileriye alınmasının insanların olağandan fazla yorulmasına yol açtığını ve trafik kazalarında artışa neden olduğunu belirtti. Ayrıca Delli’ye göre yaz saati uygulamasının sağladığı enerji tasarrufu de kesin değil.

Buna karşıt görüşler ise diğer Kuzey Avrupa ülkeleri Rusya ve Belçika’dan geldi. Belçikalı milletvekili Hilde Vautmans, uygulamanın sonlanması halinde yazın 7 ay boyunca havanın erken kararacağını, kışın ise 5 ay boyunca çocukların karanlıkta okula gitmesine sebep olacağını söyledi.

Rus milletvekilleri ise saatlerin yaz mevsimine göre sabitlenmesinin özellikle Kuzey Rusya’da sert geçen kış aylarının daha da karanlık geçeceğini, bu durumun da yerel halkta stres ve sağlık sorunları oluşturabileceğini belirttiler.