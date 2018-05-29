AB, Tek Kullanımlık Plastikleri Yasaklamaya Hazırlanıyor

Avrupa Birliği, hem çevre kirliliğini önlemek hem de tasarruf yapmak amacıyla geri dönüştürülemeyen tek kullanımlık plastikleri yasaklayacak.

Her yıl milyonlarca ton plastik çevreye ve okyanuslara zarar veriyor. Avrupa Birliği ise bu tip çevre sorunlarının önüne geçebilmek için yeni bir yasak getirebilir.

Geri dönüştürülemez plastikleri yasaklamayı düşünen Avrupa Birliği, deniz kirliliğinin %70 oranında önüne geçmeyi hedefliyor. Geri dönüşüm konusunda oldukça duyarlı olan Avrupa bile yılda 25 milyon ton plastik üretiyor ve %30'dan azını geri dönüştürebiliyor.

Geri dönüştürülemeyen plastikleri 2030 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmayı planlayan Avrupa Birliği, geri dönüşüm konusundaki alternatifleri arttırmayı da planlıyor.

Plastic Europe ise bu fikre pek de sıcak bakmıyor. Bu konu hakkında "Plastik ürünleri yasaklamak çözüm değil." diyen şirket, plastiğe alternatif çözümler bulmak gerektiğini belirtti.