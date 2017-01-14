Abanın! Sniper: Ghost Warrior Üçlemesi Kısa Süreliğine Sadece 1 Dolar!

İlk olarak 2010 yılında City Interactive tarafından Xbox 360, PlayStation 3 ve PC platformuna sunulan "tactical shooter" oyunu Sniper:Ghost Warrior, ikinci oyunu ile bu sefer 2013'te karşımıza çıkmıştı.
Şimdi ise Sniper: Ghost Warrior serisi, hem iki oyunu, hem DLC'leri hem de yine serinin en eskisi "Sniper: Art of Victory" ile kısa bir süreliğine 1 dolara inmiş durumda. 1 dolar ödeyerek alacağınız oyunlar ve DLC'ler şu şekilde:
- Sniper Art of Victory
- Sniper: Ghost Warrior
- Sniper Ghost Warrior 2
- Sniper: Ghost Warrior – Map Pack
- Sniper: Ghost Warrior – Second Strike Pack
- Sniper Ghost Warrior 2: Digital Extras
- Sniper Ghost Warrior 2: Multiplayer Expansion Pack
- Sniper Ghost Warrior 2: Soundtrack
Buradaki bağlantıdan oyunları 1 dolara satın alabilirsiniz.
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