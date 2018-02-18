ABD, İki "Kıyamet Günü" Uydusunu Daha Uzaya Fırlatacak

Amerika Birleşik Devletleri, olası bir nükleer savaşta iletişimin kaybedilmemesi için Advanced Extremely High Frequency (AEHF) adı verilen uyduların ikisini daha uzaya göndermeyi planlıyor.

Neredeyse tüm ülkeler nükleer silahlanmaya karşı bir tavır takınsa da bu silahlardan vazgeçme yolunda tutarlı adımlar atmıyorlar. Kuzey Kore gibi kendi askeri gücünü artırmak isteyen ülkeler ise her zaman "kötü" olarak nitelendiriyor. Soğuk savaş zamanlarından bu yana nükleer alanda bir hayli büyüme sağlayan Amerika Birleşik Devletleri, şimdi de olası bir nükleer savaş sırasında, kendi iletişimini korumak için çalışmalar yapıyor. Dünya yörüngesine yerleştirilen ve 'kıyamet günü' uyduları olarak anılan 4 uydu elektromanyetik parazite karşı yüksek bağışıklığa sahip olmalarıyla öne çıkıyor. Konuyla ilgili olarak Popular Mechanics dergisine açıklamalarda bulunan Havacılık ve Uzay Güvenliği Projes yöneticisi Todd Harrison "Dünya tarihinin en kötü gününde çalışan sistemlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

2019 ve 2020 yılları için iki uyduyu daha yörüngeye yerleştirmek için çalışmalarını sürdüren ABD, Hava Kuvvetleri bütçesinden yaklaşık 29,8 milyon dolarlık finansman sağladığını açıkladı. Hava Kuvvetleri ise yazılım ve veri tabanı hazırlıkları için daha fazla para ayrıldığını belirtti.

Bununla birlikte açıklamalarına devam eden ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, uyduların uzaya gönderilmesinin yeni nükleer doktrine uygun olduğunu da öne sürdü. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Sekreteri Heather Wilson "Tüm nükleer silahlarımızı ve etkinliğini sağlayacak kontrol sistemini paralel olarak modernize etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Pentagon ve ABD'nin savaş sistemlerine yönelik daha önce çıkan haberlerde oldukça yüklü bir finansman sağlandığı belirtilmişti. Açıklanan rakamlara göre savaş sistemlerinin geliştirilmesine yaklaşık 677 milyon dolar ayrıldığı öne sürülmüştü. Öte yandan AEHF dışında parazitlere karşı dayanıklı GPS uydularının geliştirilmesi de öngörülüyor.